https://ria.ru/20230301/guzeeva-1855150248.html

Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото

Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото - РИА Новости, 01.03.2023

Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото

Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:56

2023-03-01T16:56

2023-03-01T16:56

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лариса гузеева

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и обработанным. Пост ведущей появился после того, как пользователи Сети обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров на фотографии. Они сравнили актрису с космонавтом и Аллой Пугачевой. Однако некоторые подписчики поддержали знаменитость.Ранее Гузеева прилетела в Москву после слухов об эмиграции. Она вернулась из отпуска в Израиле.

https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лариса гузеева, красота, шоу-бизнес, знаменитости