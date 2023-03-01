Рейтинг@Mail.ru
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:56 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/guzeeva-1855150248.html
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото - РИА Новости, 01.03.2023
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото
Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:56
2023-03-01T16:56
шоубиз
лариса гузеева
красота
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751307795_0:0:2211:1243_1920x0_80_0_0_f9faaab15e548e6871e28ef23ad5218a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и обработанным. Пост ведущей появился после того, как пользователи Сети обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров на фотографии. Они сравнили актрису с космонавтом и Аллой Пугачевой. Однако некоторые подписчики поддержали знаменитость.Ранее Гузеева прилетела в Москву после слухов об эмиграции. Она вернулась из отпуска в Израиле.
https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751307795_266:0:1941:1256_1920x0_80_0_0_0f1419fa50b41a0f54f495aae6bb6807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лариса гузеева, красота, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Лариса Гузеева, Красота, Шоу-бизнес, Знаменитости
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото

Гузеева ответила на обвинения подписчиков в чрезмерном увлечении фотошопом

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева в передаче "Скажи Гордеевой"
Лариса Гузеева в передаче Скажи Гордеевой
© Скажи Гордеевой / Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и обработанным.
Скриншот публикации Ларисы Гузеевой в социальной сети
Скриншот публикации Ларисы Гузеевой в социальной сети
Скриншот публикации Ларисы Гузеевой в социальной сети
«

"Немного о фотошопе. Вот снимок до и после. В телефоне у меня фильтров нет. Я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных", – высказалась артистка в своей соцсети.

Пост ведущей появился после того, как пользователи Сети обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров на фотографии. Они сравнили актрису с космонавтом и Аллой Пугачевой.
«
"На космонавта похожа", "Становится, как Алла Борисовна. Зачем так себя фотошопить?", "Много фильтров!", "Я вас не узнала!", – отреагировали комментаторы.
Однако некоторые подписчики поддержали знаменитость.
«
"Вы королева, которой не нужно оправдываться за фотошоп и возраст", "Ларочка, вы и через 30 лет будете красивая!", "Вы обаятельная и прекрасная!", "Шикарная женщина!", – восхитились поклонники актрисы.
Ранее Гузеева прилетела в Москву после слухов об эмиграции. Она вернулась из отпуска в Израиле.
Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов
28 октября 2022, 15:34
 
ШоубизЛариса ГузееваКрасотаШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала