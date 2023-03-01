https://ria.ru/20230301/guzeeva-1855150248.html
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото - РИА Новости, 01.03.2023
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото
Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:56
2023-03-01T16:56
2023-03-01T16:56
шоубиз
лариса гузеева
красота
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751307795_0:0:2211:1243_1920x0_80_0_0_f9faaab15e548e6871e28ef23ad5218a.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и обработанным. Пост ведущей появился после того, как пользователи Сети обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров на фотографии. Они сравнили актрису с космонавтом и Аллой Пугачевой. Однако некоторые подписчики поддержали знаменитость.Ранее Гузеева прилетела в Москву после слухов об эмиграции. Она вернулась из отпуска в Израиле.
https://ria.ru/20221028/guzeeva-1827539213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751307795_266:0:1941:1256_1920x0_80_0_0_0f1419fa50b41a0f54f495aae6bb6807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса гузеева, красота, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Лариса Гузеева, Красота, Шоу-бизнес, Знаменитости
Гузеева оправдалась за использование фильтров на фото
Гузеева ответила на обвинения подписчиков в чрезмерном увлечении фотошопом
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Лариса Гузеева оправдалась за использование фильтров на своей фотографии. Кроме того, она продемонстрировала подписчикам разницу между оригинальным снимком и обработанным.
«
"Немного о фотошопе. Вот снимок до и после. В телефоне у меня фильтров нет. Я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных", – высказалась артистка в своей соцсети.
Пост ведущей появился после того, как пользователи Сети обвинили ее в чрезмерном использовании фильтров на фотографии. Они сравнили актрису с космонавтом и Аллой Пугачевой.
«
"На космонавта похожа", "Становится, как Алла Борисовна. Зачем так себя фотошопить?", "Много фильтров!", "Я вас не узнала!", – отреагировали комментаторы.
Однако некоторые подписчики поддержали знаменитость.
«
"Вы королева, которой не нужно оправдываться за фотошоп и возраст", "Ларочка, вы и через 30 лет будете красивая!", "Вы обаятельная и прекрасная!", "Шикарная женщина!", – восхитились поклонники актрисы.
Ранее Гузеева прилетела
в Москву после слухов об эмиграции. Она вернулась из отпуска в Израиле.
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости с невесткой Бекхэмов