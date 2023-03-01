https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855035648.html

Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции

Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 01.03.2023

Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции

Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:23

2023-03-01T10:23

2023-03-01T10:23

россия

греция

салоники

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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. "Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", - сказали в посольстве. Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 32 человек. Из 85 раненых, доставленных в больницы, были госпитализированы 53 человека, остальные выписаны после оказания помощи. Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855010886.html

россия

греция

салоники

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, греция, салоники