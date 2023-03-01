Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции
Посольство не обладает данными о пострадавших при столкновении поездов в Греции россиянах
© AP Photo / Vaggelis KousiorasНа месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
"Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", - сказали в посольстве.
Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 32 человек. Из 85 раненых, доставленных в больницы, были госпитализированы 53 человека, остальные выписаны после оказания помощи. Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.