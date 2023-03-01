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Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 01.03.2023
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10:23 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855035648.html
Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции
Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции - РИА Новости, 01.03.2023
Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции
Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:23
2023-03-01T10:23
россия
греция
салоники
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АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве. "Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", - сказали в посольстве. Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 32 человек. Из 85 раненых, доставленных в больницы, были госпитализированы 53 человека, остальные выписаны после оказания помощи. Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.
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россия, греция, салоники
Россия, Греция, Салоники
Посольство России прокомментировало столкновение поездов в Греции

Посольство не обладает данными о пострадавших при столкновении поездов в Греции россиянах

© AP Photo / Vaggelis KousiorasНа месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в Греции выясняет, были ли граждане России в пассажирском поезде, потерпевшем крушение возле города Лариса, пока данных о россиянах нет, сообщили РИА Новости в российском дипломатическом представительстве.
"Консульский отдел посольства и генконсульство России в Салониках находятся на связи с оперативным штабом. Выясняют вопрос. Данных о погибших или пострадавших российских гражданах на настоящий момент нет", - сказали в посольстве.
Около полуночи между Афинами и Салониками, недалеко от города Лариса, произошло лобовое столкновение грузового и пассажирского поездов, оказавшихся на одном пути. По последним данным пожарной службы, погибли 32 человек. Из 85 раненых, доставленных в больницы, были госпитализированы 53 человека, остальные выписаны после оказания помощи. Поисково-спасательная операция продолжается. Обстоятельства происшествия выясняются.
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
07:44
 
РоссияГрецияСалоники
 
 
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