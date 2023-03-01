Рейтинг@Mail.ru
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:44 01.03.2023 (обновлено: 10:05 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855010886.html
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек - РИА Новости, 01.03.2023
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:44
2023-03-01T10:05
греция
афины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855021567_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93a69966e6202df4a4f24e3615ef172a.jpg
АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос в городке Темпи примерно в 200 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.Обстоятельства ЧП устанавливаются. В спасательной операции участвуют 150 пожарных, на место направили 40 машин скорой помощи.Как сообщал телеканал, в поезде находились 350 человек. Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины — Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
https://ria.ru/20230214/ssha-1851833443.html
греция
афины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855021567_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_e8b5b410c3b19db83675ec64aa156636.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
греция, афины, в мире
Греция, Афины, В мире
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек

ERT: число жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 32 человека, 85 ранены

© AP Photo / Vaggelis KousiorasНа месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Vaggelis Kousioras
На месте столкновения грузового и пассажирского поездов в Темпи, Греция
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
«

"На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны", — сказал он.

Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос в городке Темпи примерно в 200 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. В спасательной операции участвуют 150 пожарных, на место направили 40 машин скорой помощи.
«

"Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", — сказал представитель пожарной службы.

Как сообщал телеканал, в поезде находились 350 человек.
Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины — Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
Сотрудник правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
14 февраля, 01:26
 
ГрецияАфиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала