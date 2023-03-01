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Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек - РИА Новости, 01.03.2023
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:44
2023-03-01T07:44
2023-03-01T10:05
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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос в городке Темпи примерно в 200 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.Обстоятельства ЧП устанавливаются. В спасательной операции участвуют 150 пожарных, на место направили 40 машин скорой помощи.Как сообщал телеканал, в поезде находились 350 человек. Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины — Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
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греция, афины, в мире
Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек
ERT: число жертв столкновения двух поездов в Греции достигло 32 человека, 85 ранены
АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости.
В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил
официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT.
«
"На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны", — сказал он.
Пассажирский поезд Афины — Салоники
около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос в городке Темпи примерно в 200 километрах к северо-западу от Афин
. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.
Обстоятельства ЧП устанавливаются. В спасательной операции участвуют 150 пожарных, на место направили 40 машин скорой помощи.
«
"Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", — сказал представитель пожарной службы.
Как сообщал телеканал, в поезде находились 350 человек.
Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины — Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.
В Техасе поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком