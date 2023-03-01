https://ria.ru/20230301/gretsiya-1855010886.html

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек - РИА Новости, 01.03.2023

Число жертв столкновения поездов в Греции выросло до 32 человек

В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:44

2023-03-01T07:44

2023-03-01T10:05

греция

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АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. В столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека, сообщил официальный представитель пожарной службы страны Василис Вартакояннис в прямом эфире греческого общественного телевидения ERT. Пассажирский поезд Афины — Салоники около полуночи столкнулся с товарным составом на станции Эвангелизмос в городке Темпи примерно в 200 километрах к северо-западу от Афин. Три вагона сошли с рельсов, начался пожар.Обстоятельства ЧП устанавливаются. В спасательной операции участвуют 150 пожарных, на место направили 40 машин скорой помощи.Как сообщал телеканал, в поезде находились 350 человек. Сайт компании Hellenic Train во вторник информировал о постоянных задержках в движении поездов. В частности, поезд Афины — Салоники отправился с опозданием в 48 минут. Поезд из Салоников в Афины задержался на 70 минут.

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греция, афины, в мире