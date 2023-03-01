https://ria.ru/20230301/gosudarstvo-1855088059.html

На Украине вместе с британцами разрабатывают "модель быстрого государства"

На Украине вместе с британцами разрабатывают "модель быстрого государства" - РИА Новости, 01.03.2023

На Украине вместе с британцами разрабатывают "модель быстрого государства"

Глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил, что правительство разрабатывает совместно с британскими коллегами для Украины РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:00

2023-03-01T13:11

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава комитета по экономическому развитию Верховной рады Дмитрий Наталуха сообщил, что правительство разрабатывает совместно с британскими коллегами для Украины концепцию "быстрого государства" (Fast State), при которой скорость функционирования экономики должна создать "иллюзию отсутствия государства". По словам депутата, совместно с экономистами из Кембриджского университета и командой британского Национального института экономических и социальных исследований (NISR) была разработана концепция "быстрого государства" (Fast State) для Украины. Официальная презентация концепции состоялась в январе в Лондоне. "Мы хотим построить одно из самых быстрых государств в мире. Государство, которое функционировало бы настолько быстро, что его эффективность создавала бы у вас иллюзию того, что государства не существует. Государство, которое бы просто растворилось в своей эффективности. У нас есть все для того, чтобы построить такое государство на Украине", - приводит слова Наталуха пресс-служба Рады в Telegram-канале. По его словам, Fast State - это ориентированная на человека организация экономики, объединяющая частные инициативы с государственными функциями. Депутат отметил, что такая модель позволит автоматизировать ряд процедур на государственном уровне и повысит эффективность бизнеса. "Поскольку сегодня средний бизнес тратит слишком много времени на налогообложение, таможенное оформление импорта, взаимодействие с банковской системой, получение разрешений и лицензирование и прочее, мы стремимся автоматизировать эти процедуры, чтобы повысить распределение ресурсов, радикально сократить взяточничество и злоупотребление властью", - добавил Наталуха.

https://ria.ru/20230301/khimoruzhie-1854894760.html

https://ria.ru/20230228/konflikt-1854963238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, верховная рада украины, великобритания