https://ria.ru/20230301/gosduma-1855196775.html

Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник

Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник - РИА Новости, 01.03.2023

Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник

Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году, перед этим отчет будет обсуждаться на заседаниях комитетов Госдумы, РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:26

2023-03-01T18:26

2023-03-01T18:34

госдума рф

счетная палата рф

политика

россия

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году, перед этим отчет будет обсуждаться на заседаниях комитетов Госдумы, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы."Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты", - сказал источник.

https://ria.ru/20230301/milliardery-1855046881.html

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Владимир Лаврентьев

госдума рф, счетная палата рф, политика, россия