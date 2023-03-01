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Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник - РИА Новости, 01.03.2023
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18:26 01.03.2023 (обновлено: 18:34 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/gosduma-1855196775.html
Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник
Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник - РИА Новости, 01.03.2023
Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник
Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году, перед этим отчет будет обсуждаться на заседаниях комитетов Госдумы, РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:26
2023-03-01T18:34
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политика
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году, перед этим отчет будет обсуждаться на заседаниях комитетов Госдумы, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы."Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты", - сказал источник.
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госдума рф, счетная палата рф, политика, россия
Госдума РФ, Счетная палата РФ, Политика, Россия
Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты, сообщил источник

Госдума 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 16 марта заслушает отчет о работе Счетной палаты в 2022 году, перед этим отчет будет обсуждаться на заседаниях комитетов Госдумы, сообщил журналистам источник по итогам Совета Думы.
"Отчет будет заслушан 16 марта на пленарном заседании. До этого отчет будет обсуждаться на заседаниях в комитетах Госдумы с участием аудиторов Счетной палаты", - сказал источник.
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