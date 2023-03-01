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В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью - РИА Новости, 01.03.2023
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08:18 01.03.2023 (обновлено: 08:40 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/gosduma-1855014044.html
В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью
В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью - РИА Новости, 01.03.2023
В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:18
2023-03-01T08:40
общество
сша
россия
украина
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения ударов по российской территории, законной целью. "Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, спутниковая группировка США сейчас работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что несёт прямую угрозу Российской Федерации. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html
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общество, сша, россия, украина, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф
Общество, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью

Депутат Госдумы Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США законной целью

© AP Photo / Matt HartmanЗапуск ракеты в Калифорнии, США
Запуск ракеты в Калифорнии, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Matt Hartman
Запуск ракеты в Калифорнии, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения ударов по российской территории, законной целью.
"Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", - сказал РИА Новости Шеремет.
Набережная в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
19 февраля, 11:27
По его словам, спутниковая группировка США сейчас работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что несёт прямую угрозу Российской Федерации.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Крымские власти назвали Одессу законной целью для освобождения
17 февраля, 16:00
 
ОбществоСШАРоссияУкраинаВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФ
 
 
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