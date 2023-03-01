https://ria.ru/20230301/gosduma-1855014044.html

В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью

В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью - РИА Новости, 01.03.2023

В Госдуме предложили объявить спутниковую группировку США законной целью

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:18

2023-03-01T08:18

2023-03-01T08:40

общество

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владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил объявить спутниковую группировку США, которая передает данные украинским войскам для нанесения ударов по российской территории, законной целью. "Считаю, что нам пора объявить спутниковую группировку США, которая передает все данные и координирует обстрелы украинскими войсками наших территорий, законной целью и погасить ее", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, спутниковая группировка США сейчас работает исключительно на уничтожение мирного населения и гражданской инфраструктуры в приграничных регионах, что несёт прямую угрозу Российской Федерации. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html

https://ria.ru/20230217/odessa-1852713432.html

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россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сша, россия, украина, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф