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Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну - РИА Новости, 01.03.2023
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14:50 01.03.2023 (обновлено: 18:34 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html
Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну
Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну - РИА Новости, 01.03.2023
Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну
Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения, признал министр обороны ФРГ Борис Писториус на съезде фракции... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:50
2023-03-01T18:34
в мире
германия
борис писториус
нато
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения, признал министр обороны ФРГ Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге, мероприятие в прямом эфире транслировали в соцсетях. По словам Писториуса, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии, так как страна в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО. Министр подчеркнул, что бундесвер должен "заполнить пробелы", которые возникли за последние 30 лет.Среди недостатков в армии Писториус перечислил нехватку персонала, техники и вооружения, которое после поставок на Украину необходимо пополнять. "И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине", — добавил он. На прошлой неделе Министерство обороны Германии сообщило, что дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит Украине еще четыре машины данной модели. По данным со стороны ДНР и по заверениям Министерства обороны Польши, отдельные единицы танков Leopard уже находятся на Украине. Накануне гендиректор немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер сообщил, что Германия поставила на Украину две системы ПВО — Skynex и Skyranger, оставив свою столицу незащищенной от атак с воздуха. Он также отметил, что в случае конфликта на территории ФРГ страна без помощи США не смогла бы себя защитить, так как ей не хватает "всего" и во всех оборонных областях. При этом, по его словам, Киеву не хватит поставляемых Западом танков для захвата потерянных ранее территорий. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230301/pokhod-1854948166.html
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
https://ria.ru/20230107/nemtsy-1843316800.html
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в мире, германия, борис писториус, нато, бундесвер германии
В мире, Германия, Борис Писториус, НАТО, Бундесвер Германии
Минобороны Германии признало, что бундесвер не сможет защитить страну

Министр обороны Германии Писториус признал, что у страны нет армии, способной ее защитить

© РИА Новости / Ina Fassbender Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Ina Fassbender
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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БЕРЛИН, 1 мар — РИА Новости. Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения, признал министр обороны ФРГ Борис Писториус на съезде фракции Социал-демократической партии (СДПГ) в бундестаге, мероприятие в прямом эфире транслировали в соцсетях.
«
"У нас нет вооруженных сил, которые обороноспособны, то есть могут защитить от наступательной, жестоко ведущейся войны", — сообщил он.
По словам Писториуса, Германии необходимо вложить больше средств в модернизацию армии, так как страна в том числе имеет обязательства по отношению к другим членам НАТО.
Министр подчеркнул, что бундесвер должен "заполнить пробелы", которые возникли за последние 30 лет.
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Среди недостатков в армии Писториус перечислил нехватку персонала, техники и вооружения, которое после поставок на Украину необходимо пополнять.
"И как цинично бы это ни прозвучало для некоторых, но немецкое оружие спасает сейчас жизни на Украине", — добавил он.
На прошлой неделе Министерство обороны Германии сообщило, что дополнительно к 14 готовящимся к отправке танкам Leopard 2 A6 поставит Украине еще четыре машины данной модели. По данным со стороны ДНР и по заверениям Министерства обороны Польши, отдельные единицы танков Leopard уже находятся на Украине.
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Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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