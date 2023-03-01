https://ria.ru/20230301/flot-1855118499.html

Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте

Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте - РИА Новости, 01.03.2023

Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:31

2023-03-01T14:31

2023-03-01T14:31

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов. "Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подписал ли президент РФ указ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.

https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия