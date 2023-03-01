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Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте - РИА Новости, 01.03.2023
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14:31 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/flot-1855118499.html
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте - РИА Новости, 01.03.2023
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:31
2023-03-01T14:31
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов. "Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подписал ли президент РФ указ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
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дмитрий песков, россия
Дмитрий Песков, Россия
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте

Песков оставил без комментария вопрос о якобы указе по изменениям во флоте

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
"Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подписал ли президент РФ указ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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