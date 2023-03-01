https://ria.ru/20230301/flot-1855118499.html
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте - РИА Новости, 01.03.2023
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:31
2023-03-01T14:31
2023-03-01T14:31
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов. "Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подписал ли президент РФ указ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7ca8bffd2cd6fdbd3d773ec0b0932629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия
Песков оставил без комментария вопрос о возможных изменениях во флоте
Песков оставил без комментария вопрос о якобы указе по изменениям во флоте
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не может ответить на вопрос о якобы возможном указе президента РФ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
"Разве мы публиковали такой указ?... Бывают закрытые, они поэтому и закрытые. Поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подписал ли президент РФ указ о выведении флота и Воздушно-космических сил из подчинения военных округов.
Атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" вернется на флот в 2024 году