https://ria.ru/20230301/finnair-1855058653.html
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет - РИА Новости, 01.03.2023
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет
Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:26
2023-03-01T11:26
2023-03-01T11:26
новости - туризм
хельсинки
finnair
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155899_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_254a17ca21102d6e30611af1b2a19f25.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. "Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", - написала пассажирка рейса Кирси Коми в Twitter, опубликовав фотографии природного явления. Публикацию пассажира заметил ресурс, отлеживающий движение самолетов - Flightradar24, который сделал ретвит, прикрепив скриншот трека движения самолёта. На текущий момент оригинальный твит автора получил более 3 миллионов просмотров. В финском сегменте интернета не только радовались за событие, но и обсуждали уместность и безопасность данного шага пилотом самолета, а также выясняли выделяет ли государство субсидию на полёты на данном направлении, что привело к дополнительным затратам на авиатопливо.
https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdf476479da3de42ff0a286ae1584703.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, хельсинки, finnair, в мире
Новости - Туризм, Хельсинки, Finnair, В мире
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет
Пилот Finnair отступил немного от курса, чтобы показать пассажирам северное сияние
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.
"Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", - написала пассажирка рейса Кирси Коми в Twitter, опубликовав фотографии природного явления.
Публикацию пассажира заметил ресурс, отлеживающий движение самолетов - Flightradar24, который сделал ретвит, прикрепив скриншот трека движения самолёта.
На текущий момент оригинальный твит автора получил более 3 миллионов просмотров.
В финском сегменте интернета не только радовались за событие, но и обсуждали уместность и безопасность данного шага пилотом самолета, а также выясняли выделяет ли государство субсидию на полёты на данном направлении, что привело к дополнительным затратам на авиатопливо.
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние