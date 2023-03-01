https://ria.ru/20230301/finnair-1855058653.html

Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет

Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет - РИА Новости, 01.03.2023

Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет

Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:26

2023-03-01T11:26

2023-03-01T11:26

новости - туризм

хельсинки

finnair

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155899_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_254a17ca21102d6e30611af1b2a19f25.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. "Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", - написала пассажирка рейса Кирси Коми в Twitter, опубликовав фотографии природного явления. Публикацию пассажира заметил ресурс, отлеживающий движение самолетов - Flightradar24, который сделал ретвит, прикрепив скриншот трека движения самолёта. На текущий момент оригинальный твит автора получил более 3 миллионов просмотров. В финском сегменте интернета не только радовались за событие, но и обсуждали уместность и безопасность данного шага пилотом самолета, а также выясняли выделяет ли государство субсидию на полёты на данном направлении, что привело к дополнительным затратам на авиатопливо.

https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html

хельсинки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новости - туризм, хельсинки, finnair, в мире