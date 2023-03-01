Рейтинг@Mail.ru
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/finnair-1855058653.html
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет - РИА Новости, 01.03.2023
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет
Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:26
2023-03-01T11:26
новости - туризм
хельсинки
finnair
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155899_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_254a17ca21102d6e30611af1b2a19f25.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние. "Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", - написала пассажирка рейса Кирси Коми в Twitter, опубликовав фотографии природного явления. Публикацию пассажира заметил ресурс, отлеживающий движение самолетов - Flightradar24, который сделал ретвит, прикрепив скриншот трека движения самолёта. На текущий момент оригинальный твит автора получил более 3 миллионов просмотров. В финском сегменте интернета не только радовались за событие, но и обсуждали уместность и безопасность данного шага пилотом самолета, а также выясняли выделяет ли государство субсидию на полёты на данном направлении, что привело к дополнительным затратам на авиатопливо.
https://ria.ru/20220819/siyanie-1810712627.html
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155899_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bdf476479da3de42ff0a286ae1584703.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, хельсинки, finnair, в мире
Новости - Туризм, Хельсинки, Finnair, В мире
Пилот Finnair показал пассажирам северное сияние, развернув самолет

Пилот Finnair отступил немного от курса, чтобы показать пассажирам северное сияние

© AP Photo / Ivan PetrovСеверное сияние над Финским заливом под Санкт-Петербургом
Северное сияние над Финским заливом под Санкт-Петербургом - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Ivan Petrov
Северное сияние над Финским заливом под Санкт-Петербургом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Пассажиров рейса Finnair, летящего из Куусамо в Хельсинки, ждал радостный сюрприз, когда пилот отступил немного от курса, чтобы показать им северное сияние.
"Большое спасибо капитану рейса AY488 из Куусамо в Хельсинки, который совершил в воздухе разворот на 360 градусов, не входящий в расписание рейса, чтобы все пассажиры могли насладиться волшебством", - написала пассажирка рейса Кирси Коми в Twitter, опубликовав фотографии природного явления.
Публикацию пассажира заметил ресурс, отлеживающий движение самолетов - Flightradar24, который сделал ретвит, прикрепив скриншот трека движения самолёта.
На текущий момент оригинальный твит автора получил более 3 миллионов просмотров.
В финском сегменте интернета не только радовались за событие, но и обсуждали уместность и безопасность данного шага пилотом самолета, а также выясняли выделяет ли государство субсидию на полёты на данном направлении, что привело к дополнительным затратам на авиатопливо.
Северное сияние в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
В небе над Нижегородской областью наблюдали северное сияние
19 августа 2022, 12:41
 
Новости - ТуризмХельсинкиFinnairВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала