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Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 01.03.2023
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:31
2023-03-01T04:31
2023-03-01T05:16
кристофер рэй
фбр
распространение коронавируса
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. "ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал он в интервью Fox News. Как утверждает Рэй, китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.
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кристофер рэй, фбр, распространение коронавируса, в мире
Кристофер Рэй, ФБР, Распространение коронавируса, В мире
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Директор ФБР Рэй: источником пандемии коронавируса стала лабораторная утечка в Ухане