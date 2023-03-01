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Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 01.03.2023
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04:31 01.03.2023 (обновлено: 05:16 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/fbr-1855004331.html
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 01.03.2023
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане
Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:31
2023-03-01T05:16
кристофер рэй
фбр
распространение коронавируса
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. "ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал он в интервью Fox News. Как утверждает Рэй, китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.
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кристофер рэй, фбр, распространение коронавируса, в мире
Кристофер Рэй, ФБР, Распространение коронавируса, В мире
Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

Директор ФБР Рэй: источником пандемии коронавируса стала лабораторная утечка в Ухане

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГлава ФБР Кристофер Рэй
Глава ФБР Кристофер Рэй - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Глава ФБР Кристофер Рэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса.
"ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал он в интервью Fox News.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Как утверждает Рэй, китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.
 
Кристофер РэйФБРРаспространение коронавирусаВ мире
 
 
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