https://ria.ru/20230301/fbr-1855004331.html

Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане - РИА Новости, 01.03.2023

Директор ФБР назвал причиной COVID-19 утечку из лаборатории в Ухане

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:31

2023-03-01T04:31

2023-03-01T05:16

кристофер рэй

фбр

распространение коронавируса

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. "ФБР уже в течение какого-то времени оценивает, что источником пандемии наиболее вероятно стал потенциальный лабораторный инцидент в Ухане", - сказал он в интервью Fox News. Как утверждает Рэй, китайское правительство при этом пытается мешать работе по установлению причин пандемии.

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

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кристофер рэй, фбр, распространение коронавируса, в мире