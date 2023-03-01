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Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации - РИА Новости, 01.03.2023
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12:58 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/eysk-1855087102.html
Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации
Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации - РИА Новости, 01.03.2023
Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации
Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик опроверг данные о планируемой эвакуации местных жителей, назвав эти сообщения информационной атакой. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:58
2023-03-01T12:58
безопасность
ейский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик опроверг данные о планируемой эвакуации местных жителей, назвав эти сообщения информационной атакой. Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что якобы из-за "накалившейся обстановки" принято решение об отселении жителей района, однако сама эвакуация не принудительная. Во вторник в администрации Ейского района также опровергли РИА Новости сообщения о пожаре в районе аэропорта. Бублик назвал распространяемую в сети информацию о взрывах и пожаре на этой территории провокацией. Он напомнил, что в районе проводятся планируемые военно-тактические учения, и призвал граждан критически относиться к подобным сообщениям.
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безопасность, ейский район, краснодарский край
Безопасность, Ейский район, Краснодарский край
Власти Ейского района Кубани опровергли фейк о планируемой эвакуации

Глава Ейского района Кубани Бублик опроверг планы эвакуировать местных жителей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФейк
Фейк - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Фейк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 1 мар - РИА Новости. Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик опроверг данные о планируемой эвакуации местных жителей, назвав эти сообщения информационной атакой.
Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что якобы из-за "накалившейся обстановки" принято решение об отселении жителей района, однако сама эвакуация не принудительная.
«
"Уважаемые жители и гости Ейского района, как вы понимаете, информационная атака продолжается. Очередной фейк присылают во все чаты наших пабликов и пересылают по WhatsApp", - написал в Telegram-канале Бублик.
Во вторник в администрации Ейского района также опровергли РИА Новости сообщения о пожаре в районе аэропорта. Бублик назвал распространяемую в сети информацию о взрывах и пожаре на этой территории провокацией. Он напомнил, что в районе проводятся планируемые военно-тактические учения, и призвал граждан критически относиться к подобным сообщениям.
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