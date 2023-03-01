https://ria.ru/20230301/evrointegratsiya-1855216171.html

Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент

Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент - РИА Новости, 01.03.2023

Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент

Власти Молдавии имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты, считает бывший президент республики, глава Компартии Владимир... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:05

2023-03-01T20:05

2023-03-01T20:06

в мире

молдавия

брюссель

украина

владимир воронин

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Власти Молдавии имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты, считает бывший президент республики, глава Компартии Владимир Воронин. "Власти занимаются имитацией евроинтеграции, чтобы получить кредиты и гранты. Полностью провалена реформа системы юстиции, провалены все планы, которые Молдавия обязалась выполнить, получив статус кандидата. Не выполнено ничего", - заявил Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове". Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20230228/razvitie-1854836580.html

молдавия

брюссель

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в мире, молдавия, брюссель, украина, владимир воронин