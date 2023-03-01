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Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент
Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент - РИА Новости, 01.03.2023
Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент
Власти Молдавии имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты, считает бывший президент республики, глава Компартии Владимир... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:05
2023-03-01T20:05
2023-03-01T20:06
в мире
молдавия
брюссель
украина
владимир воронин
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Власти Молдавии имитируют процесс европейской интеграции, чтобы получать гранты и кредиты, считает бывший президент республики, глава Компартии Владимир Воронин. "Власти занимаются имитацией евроинтеграции, чтобы получить кредиты и гранты. Полностью провалена реформа системы юстиции, провалены все планы, которые Молдавия обязалась выполнить, получив статус кандидата. Не выполнено ничего", - заявил Воронин в эфире телеканала "Первый в Молдове". Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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в мире, молдавия, брюссель, украина, владимир воронин
В мире, Молдавия, Брюссель, Украина, Владимир Воронин
Власти Молдавии имитируют процесс евроинтеграции, считает экс-президент
Экс-президент Молдавии Воронин считает, что власти имитируют процесс евроинтеграции