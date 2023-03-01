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В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза - РИА Новости, 01.03.2023
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17:05 01.03.2023 (обновлено: 17:08 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/estoniya-1855175934.html
В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза
В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза - РИА Новости, 01.03.2023
В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование законопроект, в соответствии с которым личный состав Сил обороны в условиях военного времени... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:05
2023-03-01T17:08
в мире
эстония
ханно певкур
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование законопроект, в соответствии с которым личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с 26 700 до 43 700 военнослужащих, сообщила в среду пресс-служба минобороны. "Согласно действующему плану развития государственной обороны, в военное время в личный состав входит 26 700 военнослужащих. Верхний предел численности личного состава предлагается увеличить до 43 700 человек", — говорится в сообщении. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 20 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении командующий Силами обороны при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html
https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html
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в мире, эстония, ханно певкур
В мире, Эстония, Ханно Певкур
В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза

Глава Минобороны Эстонии Певкур хочет увеличить личный состав армии до 43 700 человек

© РИА Новости / Сергей Степанов | Перейти в медиабанкСилы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО
Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Степанов
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Силы обороны Эстонии совместно с союзниками НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование законопроект, в соответствии с которым личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с 26 700 до 43 700 военнослужащих, сообщила в среду пресс-служба минобороны.
"Согласно действующему плану развития государственной обороны, в военное время в личный состав входит 26 700 военнослужащих. Верхний предел численности личного состава предлагается увеличить до 43 700 человек", — говорится в сообщении.
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В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 20 тысяч человек) и многочисленные резервисты.
Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении командующий Силами обороны при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства, отмечает пресс-служба.
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В миреЭстонияХанно Певкур
 
 
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