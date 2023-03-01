https://ria.ru/20230301/estoniya-1855175934.html

В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза

В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза - РИА Новости, 01.03.2023

В Эстонии предложили увеличить личный состав армии почти в два раза

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование законопроект, в соответствии с которым личный состав Сил обороны в условиях военного времени... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:05

2023-03-01T17:05

2023-03-01T17:08

в мире

эстония

ханно певкур

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ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур направил на согласование законопроект, в соответствии с которым личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с 26 700 до 43 700 военнослужащих, сообщила в среду пресс-служба минобороны. "Согласно действующему плану развития государственной обороны, в военное время в личный состав входит 26 700 военнослужащих. Верхний предел численности личного состава предлагается увеличить до 43 700 человек", — говорится в сообщении. В верхний предел численности личного состава военного времени теперь включены Силы обороны (примерно 6400 человек), члены военизированного ополчения Кайтселиит (более 20 тысяч человек) и многочисленные резервисты. Личный состав военного времени можно формировать только после объявления мобилизации. Таким образом, верхний предел численности личного состава в военное время также означает, сколько сил будет иметь в своем распоряжении командующий Силами обороны при объявлении военного положения, не дожидаясь дальнейших распоряжений правительства, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20230227/boepripasy-1854687252.html

https://ria.ru/20230301/germaniya-1855123891.html

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в мире, эстония, ханно певкур