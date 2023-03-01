https://ria.ru/20230301/epidemiya-1855176057.html
В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии
В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии - РИА Новости, 01.03.2023
В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии
Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, может привести к... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:05
2023-03-01T17:05
2023-03-01T20:16
в мире
воз
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МАДРИД, 1 мар — РИА Новости. Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии, сказал в среду эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais. "Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — заявил он. Эпидемиолог объяснил, что новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A (H5N1). "Мы хотим сказать, что нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", — предупредил Пибоди. Отмечается, что эта проблема может быть особо опасной в сельских районах среди домохозяйств с доходом ниже среднего, в которых часто принято держать домашних птиц. Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа заговорили в 1996 году. С 2003-го случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром.
https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, воз
В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии
Эпидемиолог Пибоди: мир должен быть готов к новой пандемии из-за птичьего гриппа
МАДРИД, 1 мар — РИА Новости.
Мировое сообщество должно подготовиться к тому, что птичий грипп, который приобретает способность распространяться от человека к человеку, может привести к новой пандемии, сказал в среду эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью газете El Pais
.
"Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому. Научное сообщество изучает генетическую последовательность этих вирусов, чтобы следить за ними, а также разрабатывать вакцины, которые будут доступны в случае необходимости", — заявил он.
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Эпидемиолог объяснил, что новая вспышка птичьего гриппа, которая уничтожила миллионы диких и домашних птиц по всему миру, началась два-три года назад из-за особого типа вируса A (H5N1).
"Мы хотим сказать, что нужно быть бдительными. Важно, чтобы люди не подбирали мертвых или умирающих птиц или других животных. И чтобы работники птицефабрик были хорошо защищены", — предупредил Пибоди.
Отмечается, что эта проблема может быть особо опасной в сельских районах среди домохозяйств с доходом ниже среднего, в которых часто принято держать домашних птиц. Впервые о вспышках этого высокопатогенного гриппа заговорили в 1996 году. С 2003-го случаи заболевания стали регистрироваться у людей, которые по роду своей деятельности имели близкий контакт с птицей. Данный штамм гриппа опасен быстрым распространением по нижним отделам дыхательных путей, в ходе которого он вызывает вирусную пневмонию, острый респираторный дистресс-синдром.
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