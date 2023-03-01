США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ
Госдеп: США официально получили уведомление о приостановке участия России в ДСНВ
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США получили от России официальное уведомление о ее решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся. Я могу сказать, что данная нота не сообщила нам ничего сверх того, что мы уже узнали из публичных заявлений, прозвучавших от представителей Москвы", - сказал Прайс, отвечая на вопрос, уведомила ли официально Россия США о своем решении приостановить участие в ДСНВ.
Представитель госдепа назвал такой шаг Москвы "безответственным и достойным сожаления". Вместе с тем он подчеркнул, что США готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. "Мы считаем, что это в наших интересах. Это было бы ответственным шагом для нас, России и всего мира", - указал Прайс.
Как добавил американский дипломат, в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора. "Мы готовы встретиться, чтобы обсудить озабоченности как России, так и США, связанные с выполнением ДСНВ", - резюмировал представитель госдепартамента.