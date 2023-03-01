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США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
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22:29 01.03.2023 (обновлено: 22:43 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/dsnv-1855235426.html
США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ
США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ
США получили от России официальное уведомление о ее решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ),... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T22:29
2023-03-01T22:43
в мире
сша
государственный департамент сша
россия
договор снв-3
нед прайс
нато
сергей рябков
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США получили от России официальное уведомление о ее решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся. Я могу сказать, что данная нота не сообщила нам ничего сверх того, что мы уже узнали из публичных заявлений, прозвучавших от представителей Москвы", - сказал Прайс, отвечая на вопрос, уведомила ли официально Россия США о своем решении приостановить участие в ДСНВ.Представитель госдепа назвал такой шаг Москвы "безответственным и достойным сожаления". Вместе с тем он подчеркнул, что США готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. "Мы считаем, что это в наших интересах. Это было бы ответственным шагом для нас, России и всего мира", - указал Прайс.Как добавил американский дипломат, в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора. "Мы готовы встретиться, чтобы обсудить озабоченности как России, так и США, связанные с выполнением ДСНВ", - резюмировал представитель госдепартамента.
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, договор снв-3, нед прайс, нато, сергей рябков
В мире, США, Государственный департамент США, Россия, Договор СНВ-3, Нед Прайс, НАТО, Сергей Рябков
США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ

Госдеп: США официально получили уведомление о приостановке участия России в ДСНВ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. США получили от России официальное уведомление о ее решении приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Замглавы МИД заявил о невозможности пересмотра решения России по ДСНВ
Вчера, 16:00
"Я готов подтвердить, что обмен дипломатическими нотами между Россией и США состоялся. Я могу сказать, что данная нота не сообщила нам ничего сверх того, что мы уже узнали из публичных заявлений, прозвучавших от представителей Москвы", - сказал Прайс, отвечая на вопрос, уведомила ли официально Россия США о своем решении приостановить участие в ДСНВ.
Представитель госдепа назвал такой шаг Москвы "безответственным и достойным сожаления". Вместе с тем он подчеркнул, что США готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией по контролю над вооружениями. "Мы считаем, что это в наших интересах. Это было бы ответственным шагом для нас, России и всего мира", - указал Прайс.
Как добавил американский дипломат, в Вашингтоне готовы к новой встрече консультативной комиссии в рамках договора. "Мы готовы встретиться, чтобы обсудить озабоченности как России, так и США, связанные с выполнением ДСНВ", - резюмировал представитель госдепартамента.
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАРоссияДоговор СНВ-3Нед ПрайсНАТОСергей Рябков
 
 
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