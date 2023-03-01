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МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года - РИА Новости, 01.03.2023
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16:41 01.03.2023 (обновлено: 16:58 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/dsnv-1855163061.html
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года - РИА Новости, 01.03.2023
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года
Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:41
2023-03-01T16:58
казахстан
в мире
мухтар тлеуберди
договор снв-3
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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Тлеуберди выступил в Женеве на сегменте высокого уровня конференции по разоружению."М. Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года", - говорится в пресс-релизе. По его словам, также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на третьей конференции государств-участников ДЗЯО."Особое внимание участников конференции было обращено на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Данное агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран", - добавили в пресс-службе.Конференция по разоружению, членами которой являются 65 государств, создана в 1979 году в целях выработки механизмов ограничения гонки вооружений. Она является единственным многосторонним переговорным форумом международного сообщества, где разрабатываются договоры и соглашения по разоружению. Среди задач конференции – выявление важнейших мер по всеобщему полному прекращению ядерных испытаний, установление запрета на оружие массового уничтожения и химическое оружие, а также ограничение и сокращение числа военных и количества вооружения.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html
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казахстан, в мире, мухтар тлеуберди, договор снв-3
Казахстан, В мире, Мухтар Тлеуберди, Договор СНВ-3
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года

МИД Казахстана выступил за обсуждение вопроса о новом ДСНВ после 2026 года

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане
Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Республики Казахстан в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.
Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Тлеуберди выступил в Женеве на сегменте высокого уровня конференции по разоружению.
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"М. Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года", - говорится в пресс-релизе. По его словам, также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.
Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на третьей конференции государств-участников ДЗЯО.
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"Особое внимание участников конференции было обращено на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Данное агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран", - добавили в пресс-службе.
Конференция по разоружению, членами которой являются 65 государств, создана в 1979 году в целях выработки механизмов ограничения гонки вооружений. Она является единственным многосторонним переговорным форумом международного сообщества, где разрабатываются договоры и соглашения по разоружению. Среди задач конференции – выявление важнейших мер по всеобщему полному прекращению ядерных испытаний, установление запрета на оружие массового уничтожения и химическое оружие, а также ограничение и сокращение числа военных и количества вооружения.
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