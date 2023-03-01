https://ria.ru/20230301/dsnv-1855163061.html
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года - РИА Новости, 01.03.2023
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года
Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:41
2023-03-01T16:41
2023-03-01T16:58
казахстан
в мире
мухтар тлеуберди
договор снв-3
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АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Тлеуберди выступил в Женеве на сегменте высокого уровня конференции по разоружению."М. Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года", - говорится в пресс-релизе. По его словам, также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на третьей конференции государств-участников ДЗЯО."Особое внимание участников конференции было обращено на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Данное агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран", - добавили в пресс-службе.Конференция по разоружению, членами которой являются 65 государств, создана в 1979 году в целях выработки механизмов ограничения гонки вооружений. Она является единственным многосторонним переговорным форумом международного сообщества, где разрабатываются договоры и соглашения по разоружению. Среди задач конференции – выявление важнейших мер по всеобщему полному прекращению ядерных испытаний, установление запрета на оружие массового уничтожения и химическое оружие, а также ограничение и сокращение числа военных и количества вооружения.
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html
https://ria.ru/20230228/dsnv-1854736030.html
https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, мухтар тлеуберди, договор снв-3
Казахстан, В мире, Мухтар Тлеуберди, Договор СНВ-3
МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года
МИД Казахстана выступил за обсуждение вопроса о новом ДСНВ после 2026 года
АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.
Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Тлеуберди выступил в Женеве
на сегменте высокого уровня конференции по разоружению.
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"М. Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине
, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года", - говорится в пресс-релизе. По его словам, также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.
Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на третьей конференции государств-участников ДЗЯО.
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"Особое внимание участников конференции было обращено на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Данное агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран", - добавили в пресс-службе.
Конференция по разоружению, членами которой являются 65 государств, создана в 1979 году в целях выработки механизмов ограничения гонки вооружений. Она является единственным многосторонним переговорным форумом международного сообщества, где разрабатываются договоры и соглашения по разоружению. Среди задач конференции – выявление важнейших мер по всеобщему полному прекращению ядерных испытаний, установление запрета на оружие массового уничтожения и химическое оружие, а также ограничение и сокращение числа военных и количества вооружения.
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