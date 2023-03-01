https://ria.ru/20230301/dsnv-1855163061.html

МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года

МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года - РИА Новости, 01.03.2023

МИД Казахстана выступил за обсуждение нового ДСНВ после 2026 года

Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:41

2023-03-01T16:41

2023-03-01T16:58

казахстан

в мире

мухтар тлеуберди

договор снв-3

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149279/56/1492795680_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_aff67f749f7ad94004db4d1ede6df50d.jpg

АСТАНА, 1 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после 2026 года, заявил вице-премьер, глава МИД республики Мухтар Тлеуберди.Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, Тлеуберди выступил в Женеве на сегменте высокого уровня конференции по разоружению."М. Тлеуберди отметил, что за последний год мир стал менее безопасен. Конфликт в Украине, огромные ядерные арсеналы, обостренная ядерная риторика и отсутствие диалога ведут мир в опасном направлении. Казахстан, как убеждённый сторонник ядерного разоружения, считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года", - говорится в пресс-релизе. По его словам, также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твёрдую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.Министр подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на третьей конференции государств-участников ДЗЯО."Особое внимание участников конференции было обращено на инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании международного агентства по биологической безопасности. Данное агентство могло бы действовать как исполнительный орган Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и уделять особое внимание потребностям развивающихся стран", - добавили в пресс-службе.Конференция по разоружению, членами которой являются 65 государств, создана в 1979 году в целях выработки механизмов ограничения гонки вооружений. Она является единственным многосторонним переговорным форумом международного сообщества, где разрабатываются договоры и соглашения по разоружению. Среди задач конференции – выявление важнейших мер по всеобщему полному прекращению ядерных испытаний, установление запрета на оружие массового уничтожения и химическое оружие, а также ограничение и сокращение числа военных и количества вооружения.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

https://ria.ru/20230228/dsnv-1854736030.html

https://ria.ru/20230226/dsnv-1854406837.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, в мире, мухтар тлеуберди, договор снв-3