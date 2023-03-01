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Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
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15:51 01.03.2023 (обновлено: 16:02 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/dsnv-1855142474.html
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ - РИА Новости, 01.03.2023
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
Россия 28 февраля передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:51
2023-03-01T16:02
россия
сша
договор снв-3
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия 28 февраля передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения - ограничения по количествам соответствующих систем - будут нами соблюдаться", - сказал Рябков.Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, сша, договор снв-3, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков
Россия, США, Договор СНВ-3, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Замглавы МИД Рябков подтвердил передачу США ноты о приостановке участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия 28 февраля передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения - ограничения по количествам соответствующих систем - будут нами соблюдаться", - сказал Рябков.
Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о приостановке участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
21 февраля, 15:50
 
РоссияСШАДоговор СНВ-3БезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Рябков
 
 
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