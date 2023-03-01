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Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
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15:37 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/drony-1855140020.html
Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт
Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023
Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт
Атаки вражескими беспилотниками объектов в Крыму и в других регионах России стали реальностью, необходимо предпринимать серьезные меры для уменьшения "дронной... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:37
2023-03-01T15:37
технологии
россия
севастополь
сергей горбачев
институт стран снг
балаклавская тэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Атаки вражескими беспилотниками объектов в Крыму и в других регионах России стали реальностью, необходимо предпринимать серьезные меры для уменьшения "дронной напряженности", сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу. Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Считаю, что нужно предпринимать очень серьезные шаги, чтобы угрозу дронами минимизировать и исключить из нашей жизни – как в контексте СВО, так и в целом. Потому что эти летательные аппараты, простые в создании и эксплуатации в обозримой перспективе изменят нашу жизнь. Необходимо обсуждение этого вопроса выносить на международный и наш внутренний уровень, потому что украинская сторона своими действиями открыла "ящик пандоры", который несет в себе угрозу практически всем, в не зависимости от того, кто где находится", - сказал Горбачев. К атакам вражеских беспилотников приходится привыкать, отметил эксперт и необходимо быть готовыми к такому развитию событий. "А что касается последних событий – это реалии наших дней. Необходимо быть готовыми ко всему, особенно с учетом того, что в целом дронная угроза используется и в психологическом плане. Дронная напряженность может повлиять на решения задач на бытовом и государственном уровне", - сказал Горбачев. Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО. В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и у Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
https://ria.ru/20230301/trevoga-1855131069.html
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технологии, россия, севастополь, сергей горбачев, институт стран снг, балаклавская тэс
Технологии, Россия, Севастополь, Сергей Горбачев, Институт стран СНГ, Балаклавская ТЭС
Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт

Эксперт Горбачев: угроза дронами Крыму уже реальность, к ней нужно быть готовыми всегда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выносит беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи в южном секторе СВО
Военнослужащий ВС РФ выносит беспилотный летательный аппарат Орлан-10У после выполнения задачи в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ выносит беспилотный летательный аппарат "Орлан-10У" после выполнения задачи в южном секторе СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Атаки вражескими беспилотниками объектов в Крыму и в других регионах России стали реальностью, необходимо предпринимать серьезные меры для уменьшения "дронной напряженности", сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу.
Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в среду в Минобороны РФ.
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Вчера, 15:09
"Считаю, что нужно предпринимать очень серьезные шаги, чтобы угрозу дронами минимизировать и исключить из нашей жизни – как в контексте СВО, так и в целом. Потому что эти летательные аппараты, простые в создании и эксплуатации в обозримой перспективе изменят нашу жизнь. Необходимо обсуждение этого вопроса выносить на международный и наш внутренний уровень, потому что украинская сторона своими действиями открыла "ящик пандоры", который несет в себе угрозу практически всем, в не зависимости от того, кто где находится", - сказал Горбачев.
К атакам вражеских беспилотников приходится привыкать, отметил эксперт и необходимо быть готовыми к такому развитию событий.
"А что касается последних событий – это реалии наших дней. Необходимо быть готовыми ко всему, особенно с учетом того, что в целом дронная угроза используется и в психологическом плане. Дронная напряженность может повлиять на решения задач на бытовом и государственном уровне", - сказал Горбачев.
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Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.
В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".
В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и у Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.
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ТехнологииРоссияСевастопольСергей ГорбачевИнститут стран СНГБалаклавская ТЭС
 
 
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