https://ria.ru/20230301/drony-1855140020.html

Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт

Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2023

Угроза дронами Крыму уже реальность, считает эксперт

Атаки вражескими беспилотниками объектов в Крыму и в других регионах России стали реальностью, необходимо предпринимать серьезные меры для уменьшения "дронной... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:37

2023-03-01T15:37

2023-03-01T15:37

технологии

россия

севастополь

сергей горбачев

институт стран снг

балаклавская тэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Атаки вражескими беспилотниками объектов в Крыму и в других регионах России стали реальностью, необходимо предпринимать серьезные меры для уменьшения "дронной напряженности", сказал РИА Новости капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев в пятницу. Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в среду в Минобороны РФ. "Считаю, что нужно предпринимать очень серьезные шаги, чтобы угрозу дронами минимизировать и исключить из нашей жизни – как в контексте СВО, так и в целом. Потому что эти летательные аппараты, простые в создании и эксплуатации в обозримой перспективе изменят нашу жизнь. Необходимо обсуждение этого вопроса выносить на международный и наш внутренний уровень, потому что украинская сторона своими действиями открыла "ящик пандоры", который несет в себе угрозу практически всем, в не зависимости от того, кто где находится", - сказал Горбачев. К атакам вражеских беспилотников приходится привыкать, отметил эксперт и необходимо быть готовыми к такому развитию событий. "А что касается последних событий – это реалии наших дней. Необходимо быть готовыми ко всему, особенно с учетом того, что в целом дронная угроза используется и в психологическом плане. Дронная напряженность может повлиять на решения задач на бытовом и государственном уровне", - сказал Горбачев. Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО. В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. По данным Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец". В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и у Балаклавской ТЭС. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.

https://ria.ru/20230301/trevoga-1855131069.html

https://ria.ru/20230228/razvedka-1854853453.html

https://ria.ru/20230301/peregovory-1855114210.html

россия

севастополь

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технологии, россия, севастополь, сергей горбачев, институт стран снг, балаклавская тэс