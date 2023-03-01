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Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 01.03.2023 (обновлено: 15:00 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html
Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым - РИА Новости, 01.03.2023
Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:58
2023-03-01T15:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны.Еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.Жертв и разрушений на земле нет.Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Помимо этого, рядом с Дружковкой в Донецкой Народной Республике в воздушном бою ВКС уничтожили самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.
https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html
https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html
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Минобороны о предотвращении массированной атаки дронов на Крым
Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны. Сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым

Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны.
«

"Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО", — уточнили в военном ведомстве.

Еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.
Жертв и разрушений на земле нет.
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Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Помимо этого, рядом с Дружковкой в Донецкой Народной Республике в воздушном бою ВКС уничтожили самолет Су-24 Воздушных сил Украины.
Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФ
 
 
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