https://ria.ru/20230301/drony-1855107495.html

Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым

Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым - РИА Новости, 01.03.2023

Российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:58

2023-03-01T13:58

2023-03-01T15:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны.Еще четыре БПЛА вывели из строя с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы.Жертв и разрушений на земле нет.Кроме того, за минувшие сутки российская ПВО сбила 15 украинских дронов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Помимо этого, рядом с Дружковкой в Донецкой Народной Республике в воздушном бою ВКС уничтожили самолет Су-24 Воздушных сил Украины.Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.

https://ria.ru/20230217/sevastopol-1852577093.html

https://ria.ru/20230226/zelenskiy-1854387583.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны о предотвращении массированной атаки дронов на Крым Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым, сообщили в Минобороны. Сбиты шесть БПЛА, еще четыре вывели из строя с помощью РЭБ. Жертв и разрушений на земле нет. 2023-03-01T13:58 true PT4M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф