https://ria.ru/20230301/draka-1855082566.html

В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков

В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 01.03.2023

В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков

Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:46

2023-03-01T12:46

2023-03-01T13:16

подростки

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. Со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям. "На данный момент в ОВД не поступали заявления о совершенных данными гражданами противоправных действиях в отношении кого-либо", — подчеркнули в пресс-службе. Предполагаемым инициатором событий в ГУ МВД назвали "несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города". Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.Ранее в соцсетях появились кадры задержания подростков в торговом центре, среди которых, как утверждается в комментариях, были спортивные фанаты и представители движения "ЧВК Рёдан", получившего известность в последнее время на фоне аналогичных инцидентов в разных городах.

https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html

https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html

нижний новгород

нижегородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

подростки, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)