https://ria.ru/20230301/draka-1855082566.html
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 01.03.2023
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков
Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:46
2023-03-01T12:46
2023-03-01T13:16
подростки
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. Со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям. "На данный момент в ОВД не поступали заявления о совершенных данными гражданами противоправных действиях в отношении кого-либо", — подчеркнули в пресс-службе. Предполагаемым инициатором событий в ГУ МВД назвали "несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города". Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.Ранее в соцсетях появились кадры задержания подростков в торговом центре, среди которых, как утверждается в комментариях, были спортивные фанаты и представители движения "ЧВК Рёдан", получившего известность в последнее время на фоне аналогичных инцидентов в разных городах.
https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html
https://ria.ru/20230301/voenkomat-1855025226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подростки, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Подростки, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков
Около 50 подростков увезли в ОВД из ТЦ Нижнего Новгорода для предотвращения массовой драки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области.
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"Более нескольких десятков граждан, в том числе около 50 несовершеннолетних, доставлены в отдел полиции <…> для недопущения нарушения общественного порядка на территории торгового центра и парка Автозаводского района", — уточнил собеседник агентства.
Со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям.
"На данный момент в ОВД не поступали заявления о совершенных данными гражданами противоправных действиях в отношении кого-либо", — подчеркнули в пресс-службе.
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Предполагаемым инициатором событий в ГУ МВД назвали "несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города". Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.
Ранее в соцсетях появились кадры задержания подростков в торговом центре, среди которых, как утверждается в комментариях, были спортивные фанаты и представители движения "ЧВК Рёдан", получившего известность в последнее время на фоне аналогичных инцидентов в разных городах.
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