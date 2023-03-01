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В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 01.03.2023
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12:46 01.03.2023 (обновлено: 13:16 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/draka-1855082566.html
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков - РИА Новости, 01.03.2023
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков
Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T12:46
2023-03-01T13:16
подростки
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. Со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям. "На данный момент в ОВД не поступали заявления о совершенных данными гражданами противоправных действиях в отношении кого-либо", — подчеркнули в пресс-службе. Предполагаемым инициатором событий в ГУ МВД назвали "несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города". Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.Ранее в соцсетях появились кадры задержания подростков в торговом центре, среди которых, как утверждается в комментариях, были спортивные фанаты и представители движения "ЧВК Рёдан", получившего известность в последнее время на фоне аналогичных инцидентов в разных городах.
https://ria.ru/20230301/draka-1855071795.html
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нижний новгород
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подростки, происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Подростки, Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Нижнем Новгороде предотвратили массовую драку подростков

Около 50 подростков увезли в ОВД из ТЦ Нижнего Новгорода для предотвращения массовой драки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД предотвратили массовую драку подростков в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области.
«

"Более нескольких десятков граждан, в том числе около 50 несовершеннолетних, доставлены в отдел полиции <…> для недопущения нарушения общественного порядка на территории торгового центра и парка Автозаводского района", — уточнил собеседник агентства.

Со всеми совершеннолетними участниками событий провели профилактические беседы и отпустили домой, несовершеннолетних передали родителям.
"На данный момент в ОВД не поступали заявления о совершенных данными гражданами противоправных действиях в отношении кого-либо", — подчеркнули в пресс-службе.
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Предполагаемым инициатором событий в ГУ МВД назвали "несовершеннолетнего ученика одного из учебно-воспитательных учреждений города". Ранее полиция остановила его в общественном месте в пьяном виде, из-за чего на его мать составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию.
Ранее в соцсетях появились кадры задержания подростков в торговом центре, среди которых, как утверждается в комментариях, были спортивные фанаты и представители движения "ЧВК Рёдан", получившего известность в последнее время на фоне аналогичных инцидентов в разных городах.
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