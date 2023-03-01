https://ria.ru/20230301/donetsk-1855194744.html

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

Украинские войска в 18.00 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T18:13

2023-03-01T18:13

2023-03-01T18:15

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855044452.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины