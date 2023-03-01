https://ria.ru/20230301/donetsk-1855194744.html
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
Украинские войска в 18.00 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T18:13
2023-03-01T18:13
2023-03-01T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.00 выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.Тип РСЗО и последствия обстрела пока не сообщаются.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230301/spetsoperatsiya-1855044452.html
донецкая народная республика
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО