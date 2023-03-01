https://ria.ru/20230301/donetsk-1855015339.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T08:34

2023-03-01T08:34

2023-03-01T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский район), выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Еще три таких снаряда были выпущены по Киевскому району Донецка в 8.20 со стороны населенного пункта Тоненькое, добавили в СЦКК.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города, с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк