https://ria.ru/20230301/donetsk-1855015339.html
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T08:34
2023-03-01T08:34
2023-03-01T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска в среду утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов натовским калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Зоряное – город Донецк (Петровский район), выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.Еще три таких снаряда были выпущены по Киевскому району Донецка в 8.20 со стороны населенного пункта Тоненькое, добавили в СЦКК.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Киевский район Донецка расположен в северной части города, с 2014 года он регулярно подвергается обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230228/lepestok-1854977434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов