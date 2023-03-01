https://ria.ru/20230301/donbass-1855120082.html
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:35
2023-03-01T14:35
2023-03-01T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сша
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855089410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда