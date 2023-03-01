Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/donbass-1855120082.html
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
Украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:35
2023-03-01T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
сша
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793949_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_01535d4578300851e8f6245fa4f92dba.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855089410.html
донецкая народная республика
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1847793949_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_857e0b01d0dad2794a5f486bd0a904be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецкая народная республика, украина, сша, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, США, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкОкно после обстрелов со стороны ВСУ
Окно после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Окно после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Владимировке три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формований Украины - ред.) по направлению: 12.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Богоявленка – населенный пункт Владимировка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли Горловку
Вчера, 13:02
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСШАНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала