https://ria.ru/20230301/donbass-1855062151.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T11:37

2023-03-01T11:37

2023-03-01T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Калиновка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20230301/obstrel-1855041645.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк