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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T11:37
2023-03-01T11:37
2023-03-01T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Калиновка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20230301/obstrel-1855041645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии