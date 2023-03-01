https://ria.ru/20230301/donbass-1855026059.html

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.03.2023

Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T09:28

2023-03-01T09:28

2023-03-01T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

светлодарск

сцкк

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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На светлодарском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 110 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 39 обстрелов.

https://ria.ru/20230301/donbass-1855018465.html

https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html

донецкая народная республика

украина

светлодарск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, светлодарск, сцкк