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Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/donbass-1855026059.html
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.03.2023
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T09:28
2023-03-01T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
светлодарск
сцкк
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На светлодарском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 110 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 39 обстрелов.
https://ria.ru/20230301/donbass-1855018465.html
https://ria.ru/20230228/obstrel-1854935298.html
донецкая народная республика
украина
светлодарск
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происшествия, донецкая народная республика, украина, светлодарск, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Светлодарск, СЦКК
Украинские войска 22 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 110 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкДом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ
Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом и легковой автомобиль, поврежденные в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 110 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 22 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На светлодарском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 110 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
08:54
Под огнем оказались районы шести населенных пунктов республики: Мироновский, Светлодарск, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 39 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСветлодарскСЦКК
 
 
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