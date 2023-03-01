https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855100875.html

В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо

В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023

В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо

Желающих записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова очень много, набор продолжается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:37

2023-03-01T13:37

2023-03-01T13:37

специальная военная операция на украине

херсонская область

херсон

василий маргелов

владимир сальдо

воздушно-десантные войска россии

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Желающих записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова очень много, набор продолжается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. О начале формирования добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова в Херсонской области объявили осенью, Сальдо тогда отмечал, что планируется набрать 1,5 тысячи человек. "В марте 1944 года дивизия под командованием Василия Маргелова за три дня вышвырнула нацистов из Херсона. Василий Маргелов стал для херсонцев символом твёрдости духа, мастерства военачальника и позитивной энергии. Поэтому и было принято решение назвать его именем батальон. Желающих записаться в эту часть очень много. Сейчас идёт набор на службу, дальше планируется боевая учёба", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что батальон будет выполнять задачи по охране объектов и общественного порядка на территории Херсонской области, а также участвовать в боевых действиях.

https://ria.ru/20230222/dobrovoltsy-1853782935.html

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"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне. Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными. 2023-03-01T13:37 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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херсонская область , херсон, василий маргелов, владимир сальдо, воздушно-десантные войска россии, россия