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В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:37 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855100875.html
В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо
В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо - РИА Новости, 01.03.2023
В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо
Желающих записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова очень много, набор продолжается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:37
2023-03-01T13:37
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
василий маргелов
владимир сальдо
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Желающих записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова очень много, набор продолжается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. О начале формирования добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова в Херсонской области объявили осенью, Сальдо тогда отмечал, что планируется набрать 1,5 тысячи человек. "В марте 1944 года дивизия под командованием Василия Маргелова за три дня вышвырнула нацистов из Херсона. Василий Маргелов стал для херсонцев символом твёрдости духа, мастерства военачальника и позитивной энергии. Поэтому и было принято решение назвать его именем батальон. Желающих записаться в эту часть очень много. Сейчас идёт набор на службу, дальше планируется боевая учёба", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live". Он уточнил, что батальон будет выполнять задачи по охране объектов и общественного порядка на территории Херсонской области, а также участвовать в боевых действиях.
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"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне. Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными.
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херсонская область , херсон, василий маргелов, владимир сальдо, воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Василий Маргелов, Владимир Сальдо, Воздушно-десантные войска России, Россия
В Херсонской области много желающих стать добровольцами, заявил Сальдо

Сальдо: желающих записаться в батальон имени Маргелова в Херсонской области очень много

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Желающих записаться в добровольческий батальон имени Василия Маргелова очень много, набор продолжается, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
О начале формирования добровольческого разведывательного батальона имени Героя Советского Союза, командующего ВДВ Василия Маргелова в Херсонской области объявили осенью, Сальдо тогда отмечал, что планируется набрать 1,5 тысячи человек.
"В марте 1944 года дивизия под командованием Василия Маргелова за три дня вышвырнула нацистов из Херсона. Василий Маргелов стал для херсонцев символом твёрдости духа, мастерства военачальника и позитивной энергии. Поэтому и было принято решение назвать его именем батальон. Желающих записаться в эту часть очень много. Сейчас идёт набор на службу, дальше планируется боевая учёба", - сказал Сальдо в эфире "Соловьев Live".
Он уточнил, что батальон будет выполнять задачи по охране объектов и общественного порядка на территории Херсонской области, а также участвовать в боевых действиях.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонВасилий МаргеловВладимир СальдоВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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