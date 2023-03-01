https://ria.ru/20230301/dobrovoltsy-1855085540.html

В Башкирии формируют два добровольческих батальона для участия в СВО

В Башкирии формируют два добровольческих батальона для участия в СВО - РИА Новости, 01.03.2023

В Башкирии формируют два добровольческих батальона для участия в СВО

Еще два добровольческих батальона для участия в спецоперации формируют в Башкирии, сообщил РИА Новости организатор батальонов полковник внутренней службы в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T12:54

2023-03-01T12:54

2023-03-01T12:54

специальная военная операция на украине

россия

молдавия

словакия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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УФА, 1 мар – РИА Новости. Еще два добровольческих батальона для участия в спецоперации формируют в Башкирии, сообщил РИА Новости организатор батальонов полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий Борис Гордеев. "В Башкирии началось формирование еще двух добровольческих батальонов для участия в специальной военной операции. Решили, что они будут называться имени Даяна Мурзина, куда принимаем граждан до 60 лет под эгидой МО РФ, и "Северные Амуры", куда могут записаться граждане до 50 лет под эгидой Росгвардии", - рассказал Гордеев. По его словам, за два дня о желании стать добровольцами заявили почти 100 человек. "Интересно то, что сейчас, как и во время Великой Отечественной войны, добровольцами идут люди разных возрастов, сегодня пришел записаться 75-летний полковник в отставке, он прошел афганскую войну, был комбатом. Разные национальности среди желающих – башкиры, татары, русские, чуваши, мордва, марийцы. Башкортостан – регион больших патриотических возможностей", - отметил Гордеев. В настоящее время в спецоперации участвуют три добровольческих батальона из Башкирии – имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они являются структурными подразделениями МО РФ. Даян Баянович Мурзин родом из Бакалинского района Башкирии. До войны работал сельским учителем, директором школы. На фронте был с 22 июня 1941 года. С 1942 года по 1943 годы действовал в качестве агента в тылу врага. В результате его работы несколько подразделений Туркестанского легиона и легиона "Идель-Урал" перешли на сторону Красной Армии. В декабре 1943 года с группой разведчиков создал в Молдавии партизанский отряд имени Молотова. В августе 1944 года в составе группы словацко-чешских разведчиков заброшен в Словакию для организации партизанского движения. Командовал интернациональной партизанской бригадой имени Яна Жижки. Был известен под прозвищем "Чёрный генерал". Под началом Мурзина диверсанты провели более 100 боевых операций, уничтожили свыше 4 тысяч солдат и офицеров, порядка 200 танков и автомашин, взорвали 19 железнодорожных мостов, взяли в плен бывшего советского генерала, предателя Андрея Власова. Согласно открытым данным, в эпоху наполеоновских войн в 1804-1814 годах башкирских воинов прозвали "северными амурами" за их виртуозное владение луком и стрелами.

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

https://ria.ru/20230220/boepripasy-1852997957.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, молдавия, словакия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)