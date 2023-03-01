https://ria.ru/20230301/dnr-1855108979.html
В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования
В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования - РИА Новости, 01.03.2023
В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования
Российские авиация и артиллерия поразили в ДНР пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования, заявили в среду в Минобороны... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:01
2023-03-01T14:01
2023-03-01T14:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили в ДНР пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования, заявили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.
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РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования
ВС России поразили пункт временной дислокации боевиков украинского нацформирования