https://ria.ru/20230301/dnr-1855108979.html

В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования

В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования - РИА Новости, 01.03.2023

В ДНР поразили пункт временной дислокации боевиков нацформирования

Российские авиация и артиллерия поразили в ДНР пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования, заявили в среду в Минобороны... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:01

2023-03-01T14:01

2023-03-01T14:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия поразили в ДНР пункт временной дислокации боевиков украинского националистического формирования, заявили в среду в Минобороны РФ.Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям украинских военных на огневых позициях, а также живой силе и технике в 173 районах.

https://ria.ru/20230301/artemovsk-1855093983.html

донецкая народная республика

россия

украина

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф