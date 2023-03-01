https://ria.ru/20230301/diplom-1854994406.html

В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды

В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды - РИА Новости, 01.03.2023

В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды

Приказ министерства просвещения России, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях, вступит в силу 1... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:53

2023-03-01T00:53

2023-03-01T09:07

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приказ министерства просвещения России, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях, вступит в силу 1 марта. Как ранее сообщала пресс-служба министерства просвещения, по QR-кодам будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках. Кроме того, в приложении в дипломам появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет". Колледжи смогут вносить в такую таблицу информацию не только об оценках по учебным дисциплинам, но и о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией. Как отмечало министерство, эти нововведения позволят дать больше информации работодателям о квалификациях выпускника и расширят возможности для трудоустройства.

https://na.ria.ru/20230123/diplomy-1846728268.html

https://ria.ru/20221214/nauka-1838697503.html

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