https://ria.ru/20230301/diplom-1854994406.html
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды - РИА Новости, 01.03.2023
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды
Приказ министерства просвещения России, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях, вступит в силу 1... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T00:53
2023-03-01T00:53
2023-03-01T09:07
россия
общество
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795989164_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e7a445e2dc4abea0378e7486923c4b6f.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приказ министерства просвещения России, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях, вступит в силу 1 марта. Как ранее сообщала пресс-служба министерства просвещения, по QR-кодам будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках. Кроме того, в приложении в дипломам появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет". Колледжи смогут вносить в такую таблицу информацию не только об оценках по учебным дисциплинам, но и о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией. Как отмечало министерство, эти нововведения позволят дать больше информации работодателям о квалификациях выпускника и расширят возможности для трудоустройства.
https://na.ria.ru/20230123/diplomy-1846728268.html
https://ria.ru/20221214/nauka-1838697503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795989164_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_c8748888dec04d91c1fb6a726e3089d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, навигатор абитуриента
Россия, Общество, Навигатор абитуриента
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды
В России на дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приказ министерства просвещения России, согласно которому в дипломах выпускников колледжей появятся QR-коды с информацией о компетенциях, вступит в силу 1 марта.
Как ранее сообщала пресс-служба министерства просвещения, по QR-кодам будет доступна полная информация о компетенциях студента – как теоретических знаниях, так и практических навыках.
Минобрнауки: выпускники вузов новых регионов получат российские дипломы
Кроме того, в приложении в дипломам появится новая таблица с информацией о содержании и условиях прохождения практической подготовки по образовательным программам федерального проекта "Профессионалитет".
Колледжи смогут вносить в такую таблицу информацию не только об оценках по учебным дисциплинам, но и о месте прохождения учебной и производственной практики, видах деятельности, освоенных студентом в ходе нее, средствах обучения и воспитания, которые применялись организацией.
Как отмечало министерство, эти нововведения позволят дать больше информации работодателям о квалификациях выпускника и расширят возможности для трудоустройства.
Развитию науки в медвузах могут помочь их выпускники, считает эксперт