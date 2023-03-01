https://ria.ru/20230301/covid-1855047536.html

МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19

МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2023

МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19

Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T10:51

2023-03-01T10:51

2023-03-01T11:46

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китай

кристофер рэй

фбр

распространение коронавируса

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ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса.Представитель МИД также отметила, что заключения, основанные на фальсифицированных отчетах американских спецслужб, не имеют никакой достоверности."В очередной раз подогревая теорию о лабораторной утечке коронавируса, США уже не могут очернить Китай, но могут лишь еще сильнее понизить свой авторитет", — подчеркнула дипломат.Мао Нин добавила, что Китай с самого начала поддерживал и участвовал в научных исследованиях, направленных на поиск источника коронавируса.По ее словам, группа китайских экспертов вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения после посещения соответствующих лабораторий в Ухане опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса.Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса.Кроме того, в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.

https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html

https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826195627.html

https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

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в мире, китай, кристофер рэй, фбр, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, сша, мид кнр