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МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19 - РИА Новости, 01.03.2023
МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T10:51
2023-03-01T10:51
2023-03-01T11:46
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ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса.Представитель МИД также отметила, что заключения, основанные на фальсифицированных отчетах американских спецслужб, не имеют никакой достоверности."В очередной раз подогревая теорию о лабораторной утечке коронавируса, США уже не могут очернить Китай, но могут лишь еще сильнее понизить свой авторитет", — подчеркнула дипломат.Мао Нин добавила, что Китай с самого начала поддерживал и участвовал в научных исследованиях, направленных на поиск источника коронавируса.По ее словам, группа китайских экспертов вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения после посещения соответствующих лабораторий в Ухане опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса.Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса.Кроме того, в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта 2020-го ВОЗ объявила о всемирной пандемии.Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20230228/koronavirus-1854768078.html
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в мире, китай, кристофер рэй, фбр, распространение коронавируса, коронавирус covid-19, сша, мид кнр
В мире, Китай, Кристофер Рэй, ФБР, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, США, МИД КНР
МИД Китая прокомментировал данные ФБР о лабораторном происхождении COVID-19
МИД Китая: Пекин против политических манипуляций под предлогом поиска источника COVID-19
ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Китай выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника COVID-19, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя данные ФБР о лабораторном происхождении коронавируса.
«
"Участие разведывательных служб в научных вопросах само по себе является политизацией этой проблемы", — указала она.
Представитель МИД также отметила, что заключения, основанные на фальсифицированных отчетах американских спецслужб, не имеют никакой достоверности.
"В очередной раз подогревая теорию о лабораторной утечке коронавируса, США уже не могут очернить Китай, но могут лишь еще сильнее понизить свой авторитет", — подчеркнула дипломат.
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Мао Нин добавила, что Китай с самого начала поддерживал и участвовал в научных исследованиях, направленных на поиск источника коронавируса.
«
"Происхождение вируса — это сложный научный вопрос, его исследование может и должно быть осуществлено лишь в сотрудничестве ученых всего мира", — сказала она.
По ее словам, группа китайских экспертов вместе с экспертами Всемирной организации здравоохранения после посещения соответствующих лабораторий в Ухане опровергли вероятность лабораторного происхождения коронавируса.
Инфекционист усомнился в искусственном происхождении COVID-19
Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй
заявил, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса.
Кроме того, в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Министерство энергетики США пришло к выводу о лабораторной утечке коронавируса, положившей начало пандемии. По данным собеседников издания, ведомство направило соответствующие выводы в Белый дом и конгресс США.
При этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя это сообщение, заявил, что на сегодняшний день не существует определенности в вопросе происхождения коронавируса.
Вспышка заболевания, которое впоследствии получило название COVID-19, началась в китайском городе Ухань
в декабре 2019 года. При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае официально объявили, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. В начале марта 2020-го ВОЗ
объявила о всемирной пандемии.
Все это время идут споры о происхождении возбудителя — коронавируса SARS-CoV-2. В марте прошлого года международная группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. При этом утечку из лаборатории специалисты назвали "крайне маловероятной", а из других версий рассматривали передачу вируса человеку напрямую от животного или через охлажденные продукты.
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