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Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:57 01.03.2023 (обновлено: 21:16 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/chs-1855223305.html
Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине
Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине - РИА Новости, 01.03.2023
Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине
Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T20:57
2023-03-01T21:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения санкций к России, сообщил Белый дом.Режим ЧС был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.В уведомлении конгрессу президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855200225.html
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в мире, украина, сша, джо байден, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Россия
Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине

Президент США Байден продлил режим ЧС в стране из-за событий на Украине на год

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения санкций к России, сообщил Белый дом.
Режим ЧС был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.
«
"Я продлеваю на один год национальный режим ЧС, объявленный указом 13660", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
В уведомлении конгрессу президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".
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