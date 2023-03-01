https://ria.ru/20230301/chs-1855223305.html

Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине

Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине - РИА Новости, 01.03.2023

Байден продлил режим ЧС в США из-за событий на Украине

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T20:57

2023-03-01T20:57

2023-03-01T21:16

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный из-за событий на Украине и используемый как правовое основание для применения санкций к России, сообщил Белый дом.Режим ЧС был объявлен указом 13660 от 6 марта 2014 года и многократно расширялся - в том же году, в 2018 и 2022 годах.В уведомлении конгрессу президент добавил, что, с его точки зрения, ситуация продолжает "представлять необычную и исключительную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855200225.html

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в мире, украина, сша, джо байден, россия