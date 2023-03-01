https://ria.ru/20230301/chs-1854991619.html

В России вступили новые правила эвакуации при угрозе ЧС

В России вступили новые правила эвакуации при угрозе ЧС - РИА Новости, 01.03.2023

В России вступили новые правила эвакуации при угрозе ЧС

Новые правила эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вступают в силу в России с 1 марта. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T00:25

2023-03-01T00:25

2023-03-01T00:25

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новые правила эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера вступают в силу в России с 1 марта. Соответствующие изменения вносятся постановлением правительства РФ от 19 сентября 2022 года в федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Ранее сообщалось, что локальные войны и вооруженные конфликты последних десятилетий показывают, что возможными их последствиями будут ограниченные потери среди населения, нарушение систем управления, поражение транспортной и других видов инфраструктуры, а также ключевых объектов экономики, в том числе химически и радиационно опасных. Одной из трудно решаемых проблем является планирование и применение оптимальных форм и способов проведения эвакуации, которая пока остается наиболее эффективным способом преодоления гуманитарных катастроф. Как ожидалось, все это должно быть учтено при подготовке нового положения о порядке эвакуации населения и материальных ценностей в безопасные районы страны. "Проведение эвакуационных мероприятий обеспечивается: при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера - правительством Российской Федерации; при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера - исполнительными органами субъектов РФ; при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера - органами местного самоуправления", - говорится в документе. Отмечается, что в случаях, требующих незамедлительного решения, эвакуация может проводиться по решению должностных лиц, определенных соответствующими комиссиями (руководителями организаций). Временные ограничения дорожного движения, изменения в организации движения транспорта на отдельных участках автотрасс для создания безопасных условий для машин и пешеходов на маршрутах эвакуации будут обеспечивать территориальные органы МВД. На них и Росгвардию также возлагается охрана общественного порядка в местах сбора эвакуируемого населения, при его перевозке в безопасные районы и в пунктах временного размещения. Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 28 февраля 2029 года.

https://ria.ru/20230201/opoveschenie-1848942019.html

https://ria.ru/20230228/vstrechi-1854863397.html

https://ria.ru/20230228/trevoga-1854776893.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)