https://ria.ru/20230301/buryatiya-1855009051.html

Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО

Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО - РИА Новости, 01.03.2023

Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО

Сотрудники городской больницы №4 города Улан-Удэ республики Бурятия собрали средства и приобрели УАЗ для нужд военных медиков, находящихся в зоне спецоперации,... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T07:25

2023-03-01T07:25

2023-03-01T07:25

улан-удэ

алексей цыденов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/18/1598797452_22:0:1818:1010_1920x0_80_0_0_3f5dbc9d8367ad20761decacdb3669ee.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 мар – РИА Новости. Сотрудники городской больницы №4 города Улан-Удэ республики Бурятия собрали средства и приобрели УАЗ для нужд военных медиков, находящихся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Медики отправляют свою помощь воинам. Сотрудники Городской больницы 4 сами организовали сбор и приобрели автомобиль УАЗ - это санитарный автомобиль будет служить бригаде военных медиков", - написал Цыденов.Он отметил, что такой транспорт незаменим в эвакуации раненых с передовой. Перед передачей автомобиль прошел полное техобслуживание и подготовлен в качестве санитарного транспорта. УАЗ будет доставлен военным медикам из Бурятии, находящимся в зоне спецоперации, волонтерским штабом "Прометей".

https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

улан-удэ, алексей цыденов, ульяновский автомобильный завод (уаз)