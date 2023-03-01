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Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО - РИА Новости, 01.03.2023
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07:25 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/buryatiya-1855009051.html
Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО
Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО - РИА Новости, 01.03.2023
Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО
Сотрудники городской больницы №4 города Улан-Удэ республики Бурятия собрали средства и приобрели УАЗ для нужд военных медиков, находящихся в зоне спецоперации,... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T07:25
2023-03-01T07:25
улан-удэ
алексей цыденов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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УЛАН-УДЭ, 1 мар – РИА Новости. Сотрудники городской больницы №4 города Улан-Удэ республики Бурятия собрали средства и приобрели УАЗ для нужд военных медиков, находящихся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале. "Медики отправляют свою помощь воинам. Сотрудники Городской больницы 4 сами организовали сбор и приобрели автомобиль УАЗ - это санитарный автомобиль будет служить бригаде военных медиков", - написал Цыденов.Он отметил, что такой транспорт незаменим в эвакуации раненых с передовой. Перед передачей автомобиль прошел полное техобслуживание и подготовлен в качестве санитарного транспорта. УАЗ будет доставлен военным медикам из Бурятии, находящимся в зоне спецоперации, волонтерским штабом "Прометей".
https://ria.ru/20221225/medik-1841167512.html
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улан-удэ, алексей цыденов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Улан-Удэ, Алексей Цыденов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для нужд медиков в зоне СВО

Глава региона Цыденов: сотрудники больницы в Бурятии приобрели УАЗ для медиков в зоне СВО

© Фото : УАЗ Автомобиль УАЗ
Автомобиль УАЗ - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© Фото : УАЗ
Автомобиль УАЗ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 мар – РИА Новости. Сотрудники городской больницы №4 города Улан-Удэ республики Бурятия собрали средства и приобрели УАЗ для нужд военных медиков, находящихся в зоне спецоперации, сообщил глава региона Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
"Медики отправляют свою помощь воинам. Сотрудники Городской больницы 4 сами организовали сбор и приобрели автомобиль УАЗ - это санитарный автомобиль будет служить бригаде военных медиков", - написал Цыденов.
Он отметил, что такой транспорт незаменим в эвакуации раненых с передовой. Перед передачей автомобиль прошел полное техобслуживание и подготовлен в качестве санитарного транспорта.
УАЗ будет доставлен военным медикам из Бурятии, находящимся в зоне спецоперации, волонтерским штабом "Прометей".
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