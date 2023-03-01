https://ria.ru/20230301/bpla-1855142147.html

В Госдуме прокомментировали попытку Киева атаковать Крым дронами

В Госдуме прокомментировали попытку Киева атаковать Крым дронами - РИА Новости, 01.03.2023

В Госдуме прокомментировали попытку Киева атаковать Крым дронами

Атаки украинских беспилотников на крымский полуостров отражают террористическую сущность киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:49

2023-03-01T15:49

2023-03-01T15:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

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дмитрий белик

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на крымский полуостров отражают террористическую сущность киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Российские системы ПВО за минувшие сутки отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым, сообщили в среду в Минобороны РФ."Действия киевского режима полностью соответствуют логике террористического государства, которым сейчас является Украина. Особенно цинично в этой связи звучат заявления Подоляка (советника главы офиса Владимира Зеленского – ред) о том, что Киев якобы не наносит ударов по территории нашей страны", - сказал Белик.Он поблагодарил военных РФ за их работу в Крыму, которая для украинских властей имеет особое значение.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь - главную базу Черноморского флота, а также другие объекты на полуострове. Атакам подвергались штаб ЧФ РФ в городе, объекты энергетики, военные аэродромы. Большинство беспилотников сбивались системами ПВО.В конце октября была предпринята попытка атаки с помощью воздушных и морских дронов. Как сообщало тогда Минобороны РФ, на внешнем рейде были уничтожены четыре морских беспилотных аппаратов, еще три - на внутреннем рейде, при этом незначительные повреждения получил тральщик "Иван Голубец".В феврале ПВО сбила два беспилотника над морем и у Балаклавской ТЭС, сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Предыдущая массированная атака дронов на Севастополь была 16 января 2023 года: тогда ПВО сбила 10 беспилотников.В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО предотвратили попытку проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено, говорится в сводке.

https://ria.ru/20230227/krym-1854589736.html

https://ria.ru/20230226/krym-1854461393.html

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россия, украина, госдума рф, дмитрий белик, владимир зеленский, в мире