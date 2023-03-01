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МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20 - РИА Новости, 01.03.2023
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16:26 01.03.2023 (обновлено: 16:48 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/blinken-1855154551.html
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20 - РИА Новости, 01.03.2023
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20
Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:26
2023-03-01T16:48
россия
нью-дели
большая двадцатка
в мире
сша
энтони блинкен
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не планируется", - сказал Рябков.
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россия, нью-дели, большая двадцатка, в мире, сша, энтони блинкен, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Нью-Дели, Большая двадцатка, В мире, США, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20

Замглавы МИД Рябков заявил, что контактов с Блинкеном на полях G20 не планируется

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не планируется", - сказал Рябков.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
28 февраля, 17:54
 
РоссияНью-ДелиБольшая двадцаткаВ миреСШАЭнтони БлинкенСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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