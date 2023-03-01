https://ria.ru/20230301/blinken-1855154551.html

МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20

МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20 - РИА Новости, 01.03.2023

МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20

Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T16:26

2023-03-01T16:26

2023-03-01T16:48

россия

нью-дели

большая двадцатка

в мире

сша

энтони блинкен

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не планируется", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html

россия

нью-дели

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нью-дели, большая двадцатка, в мире, сша, энтони блинкен, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)