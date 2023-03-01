https://ria.ru/20230301/blinken-1855154551.html
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20 - РИА Новости, 01.03.2023
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20
Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:26
2023-03-01T16:26
2023-03-01T16:48
россия
нью-дели
большая двадцатка
в мире
сша
энтони блинкен
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Контактов российской стороны с госсекретарем США Энтони Блинкеном на полях "двадцатки" в Нью-Дели не планируется, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Не планируется", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нью-дели, большая двадцатка, в мире, сша, энтони блинкен, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Нью-Дели, Большая двадцатка, В мире, США, Энтони Блинкен, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России не планирует контактов с Блинкеном на полях G20
Замглавы МИД Рябков заявил, что контактов с Блинкеном на полях G20 не планируется