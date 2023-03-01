https://ria.ru/20230301/blinken-1855120709.html

Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20 - РИА Новости, 01.03.2023

Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20, передает... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:38

2023-03-01T14:38

2023-03-01T14:57

россия

мид кнр

большая двадцатка

энтони блинкен

в мире

индия

нью-дели

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832290517_0:160:3210:1966_1920x0_80_0_0_23e7ea19ee797380773841c2f6e1539b.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20, передает агентство Франс Пресс."Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит лидеров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.

https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html

https://ria.ru/20230228/sanktsii-1854896300.html

россия

индия

нью-дели

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, мид кнр, большая двадцатка, энтони блинкен, в мире, индия, нью-дели, сша, сергей лавров