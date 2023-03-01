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Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20 - РИА Новости, 01.03.2023
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14:38 01.03.2023 (обновлено: 14:57 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/blinken-1855120709.html
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20 - РИА Новости, 01.03.2023
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20, передает... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:38
2023-03-01T14:57
россия
мид кнр
большая двадцатка
энтони блинкен
в мире
индия
нью-дели
сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20, передает агентство Франс Пресс."Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит лидеров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
https://ria.ru/20230228/agressiya-1854919877.html
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россия, мид кнр, большая двадцатка, энтони блинкен, в мире, индия, нью-дели, сша, сергей лавров
Россия, МИД КНР, Большая двадцатка, Энтони Блинкен, В мире, Индия, Нью-Дели, США, Сергей Лавров
Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

Госсекретарь США Блинкен не планирует встреч с главами МИД Китая и России на G20

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не планирует контактировать со своими российским и китайским коллегами на встрече министров стран G20, передает агентство Франс Пресс.
"Я не планирую встречаться с ними на G20", - приводит агентство слова Блинкена перед вылетом в Нью-Дели из Ташкента.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Блинкен на пресс-конференции более десяти раз обвинил Россию в агрессии
28 февраля, 17:54
Вместе с тем он отметил, что планирует принимать участие в сессиях, где будут присутствовать в том числе российский и китайский министры.
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индии во вторник вечером для участия в проходящей 1-2 марта встрече глав МИД "большой двадцатки. Председательство в "большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Во время двухдневного мероприятия 1-2 марта в Нью-Дели присутствуют министры иностранных дел стран-членов G20, а также специально приглашенные Индией министры и международные организации. Всего в мероприятии принимают участие представители 40 стран, в том числе приглашенные Индией страны, не входящие в "группу двадцати". Ранее Индия пригласила на саммит лидеров таких стран, как Нигерия, ОАЭ, Оман, Сингапур, Испания, Бангладеш, Египет, Маврикий и Нидерланды.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
США предупредили Китай о последствиях поддержки России, заявил Блинкен
28 февраля, 16:46
 
РоссияМИД КНРБольшая двадцаткаЭнтони БлинкенВ миреИндияНью-ДелиСШАСергей Лавров
 
 
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