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БКЛ окупила себя во время строительства, заявил Собянин
БКЛ окупила себя во время строительства, заявил Собянин - РИА Новости, 01.03.2023
БКЛ окупила себя во время строительства, заявил Собянин
Большая кольцевая линия метро Москвы окупила себя во время строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T16:40
2023-03-01T16:40
2023-03-01T16:40
москва
большая кольцевая линия
сергей собянин
московский метрополитен
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро Москвы окупила себя во время строительства, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил по сути дела. Если взять полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии, за это время вложенные инвестиции туда - около 5 триллионов рублей", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". Он отметил, что за время строительства БКЛ рядом с ним появились новые рабочие места, новые микрорайоны. "Мы считали, в позапрошлом году федеральный бюджет получил налогов столько, сколько мы вложили в БКЛ, а городской бюджет в следующем году по сути дела получит столько, сколько он вложил в БКЛ. Не за счет пассажиров, а за счет инвестиций, которые пришли рядом с БКЛ, за счет того, что БКЛ пришло в районы, которые раньше считались вообще депрессивными", - добавил мэр.
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москва, большая кольцевая линия, сергей собянин, московский метрополитен, россия
Москва, Большая кольцевая линия, Сергей Собянин, Московский метрополитен, Россия
БКЛ окупила себя во время строительства, заявил Собянин
Собянин: Большая кольцевая линия метро Москвы окупила себя во время строительства
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости.
Большая кольцевая линия метро Москвы окупила себя во время строительства, сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вообще, конечно, поразительно, но за время строительства этот проект уже сам себя окупил по сути дела. Если взять полуторакилометровый коридор вокруг Большой кольцевой линии, за это время вложенные инвестиции туда - около 5 триллионов рублей", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".
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Он отметил, что за время строительства БКЛ рядом с ним появились новые рабочие места, новые микрорайоны.
"Мы считали, в позапрошлом году федеральный бюджет получил налогов столько, сколько мы вложили в БКЛ, а городской бюджет в следующем году по сути дела получит столько, сколько он вложил в БКЛ. Не за счет пассажиров, а за счет инвестиций, которые пришли рядом с БКЛ, за счет того, что БКЛ пришло в районы, которые раньше считались вообще депрессивными", - добавил мэр.