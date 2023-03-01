https://ria.ru/20230301/bkl-1855117076.html

Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения

Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения - РИА Новости, 01.03.2023

Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения

Большая кольцевая линия (БКЛ) самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, на него работала вся экономика и потенциал Москвы, заявил мэр столицы РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:27

2023-03-01T14:27

2023-03-01T14:27

москва

сергей собянин

владимир путин

россия

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия (БКЛ) самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, на него работала вся экономика и потенциал Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что открытие БКЛ - историческое событие для транспортной системы города. "Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения", - сказал Собянин во время открытия БКЛ с участием президента России Владимира Путина. Мэр отметил, что БКЛ станет "новым сердце транспортной системы Москвы, которое объединит МЦД, МЦК, и линии метро в единую транспортную систему". "Это, конечно, огромный и важный проект. И его было бы невозможно реализовать силами какого-то одного подразделения, одного направления. Все комплексы города Москвы работали на этот проект. Больше скажу - на этот проект работала вся экономика и весь потенциал города Москвы", - сказал мэр. Кроме того Собянин поблагодарил метростроителей, которые работали в сложнейших условиях, а также предприятия, которые поставляли материалы и оборудование. "Владимир Владимирович, спасибо вам огромное, за ваше такое пристальное внимание к развитию города, вашу поддержку повсеместную. Без вашего участия и поддержки сложно было бы даже предположить, что мы могли бы реализовать такого рода масштабные проекты мирового уровня", - добавил Собянин. БКЛ включает 70 километров линий, 31 станцию и 3 электродепо. Она соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут. Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.

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Варвара Скокшина

москва, сергей собянин, владимир путин, россия, большая кольцевая линия