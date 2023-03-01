https://ria.ru/20230301/bkl-1855117076.html
Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения
Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения - РИА Новости, 01.03.2023
Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения
Большая кольцевая линия (БКЛ) самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, на него работала вся экономика и потенциал Москвы, заявил мэр столицы РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:27
2023-03-01T14:27
2023-03-01T14:27
москва
сергей собянин
владимир путин
россия
большая кольцевая линия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848399396_0:3:2990:1684_1920x0_80_0_0_d875f60b74e9c3688d67abd2ac520ba5.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия (БКЛ) самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, на него работала вся экономика и потенциал Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что открытие БКЛ - историческое событие для транспортной системы города. "Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения", - сказал Собянин во время открытия БКЛ с участием президента России Владимира Путина. Мэр отметил, что БКЛ станет "новым сердце транспортной системы Москвы, которое объединит МЦД, МЦК, и линии метро в единую транспортную систему". "Это, конечно, огромный и важный проект. И его было бы невозможно реализовать силами какого-то одного подразделения, одного направления. Все комплексы города Москвы работали на этот проект. Больше скажу - на этот проект работала вся экономика и весь потенциал города Москвы", - сказал мэр. Кроме того Собянин поблагодарил метростроителей, которые работали в сложнейших условиях, а также предприятия, которые поставляли материалы и оборудование. "Владимир Владимирович, спасибо вам огромное, за ваше такое пристальное внимание к развитию города, вашу поддержку повсеместную. Без вашего участия и поддержки сложно было бы даже предположить, что мы могли бы реализовать такого рода масштабные проекты мирового уровня", - добавил Собянин. БКЛ включает 70 километров линий, 31 станцию и 3 электродепо. Она соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут. Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.
https://realty.ria.ru/20230301/bkl-1855115419.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848399396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42b67008080891f4634958111a8c252c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, владимир путин, россия, большая кольцевая линия
Москва, Сергей Собянин, Владимир Путин, Россия, Большая кольцевая линия
Собянин назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения
Собянин назвал БКЛ самым большим и трудным проектом за историю метростроения
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия (БКЛ) самый большой и трудный проект за всю историю метростроения, на него работала вся экономика и потенциал Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что открытие БКЛ - историческое событие для транспортной системы города.
"Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения", - сказал Собянин
во время открытия БКЛ с участием президента России Владимира Путина
.
Мэр отметил, что БКЛ станет "новым сердце транспортной системы Москвы, которое объединит МЦД, МЦК, и линии метро в единую транспортную систему".
"Это, конечно, огромный и важный проект. И его было бы невозможно реализовать силами какого-то одного подразделения, одного направления. Все комплексы города Москвы работали на этот проект. Больше скажу - на этот проект работала вся экономика и весь потенциал города Москвы", - сказал мэр.
В Москве объявили бесплатный вход на БКЛ в течение пяти дней
Кроме того Собянин поблагодарил метростроителей, которые работали в сложнейших условиях, а также предприятия, которые поставляли материалы и оборудование.
"Владимир Владимирович, спасибо вам огромное, за ваше такое пристальное внимание к развитию города, вашу поддержку повсеместную. Без вашего участия и поддержки сложно было бы даже предположить, что мы могли бы реализовать такого рода масштабные проекты мирового уровня", - добавил Собянин.
БКЛ включает 70 километров линий, 31 станцию и 3 электродепо. Она соединила все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии. Ожидается, что с запуском всего "Большого кольца" на многих маршрутах столицы экономия времени составит 35-45 минут. Строительство первого участка БКЛ началось в 2011 году. Первый участок линии от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года.