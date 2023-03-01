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Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве
Москва и московское правительство проделали титаническую работу по созданию Большой кольцевой линии, результат блестящий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:41
москва
россия
дмитрий песков
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва и московское правительство проделали титаническую работу по созданию Большой кольцевой линии, результат блестящий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что БКЛ станет самым большим подземным кольцом в мире.
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москва, россия, дмитрий песков, московский метрополитен
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Московский метрополитен
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве
Песков похвалил титаническую работу московского правительства по постройке БКЛ