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Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
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13:41 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/bkl-1855102624.html
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве - РИА Новости, 01.03.2023
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве
Москва и московское правительство проделали титаническую работу по созданию Большой кольцевой линии, результат блестящий, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:41
2023-03-01T13:41
москва
россия
дмитрий песков
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва и московское правительство проделали титаническую работу по созданию Большой кольцевой линии, результат блестящий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков отметил, что БКЛ станет самым большим подземным кольцом в мире.
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москва, россия, дмитрий песков, московский метрополитен
Москва, Россия, Дмитрий Песков, Московский метрополитен
Песков прокомментировал открытие БКЛ в Москве

Песков похвалил титаническую работу московского правительства по постройке БКЛ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро
Поезд на станции Новаторская Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва и московское правительство проделали титаническую работу по созданию Большой кольцевой линии, результат блестящий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Титаническая работа проделана, гигантский проект, эффективнейшая работа города Москвы и московского правительства. Блестящий результат", - сказал Песков журналистам.
Песков отметил, что БКЛ станет самым большим подземным кольцом в мире.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
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