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БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
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13:29 01.03.2023 (обновлено: 13:47 01.03.2023)
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БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:47
москва
россия
владимир путин
экономика
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин."По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае", - сказал Путин в ходе открытия БКЛ.
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москва, россия, владимир путин, экономика, московский метрополитен
Москва, Россия, Владимир Путин, Экономика, Московский метрополитен
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин

Путин: 70-километровая Большая кольцевая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПоезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро
Поезд на станции Новаторская Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Поезд на станции "Новаторская" Большой кольцевой линии московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае", - сказал Путин в ходе открытия БКЛ.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
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