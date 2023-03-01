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БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:47
москва
россия
владимир путин
экономика
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин."По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае", - сказал Путин в ходе открытия БКЛ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, экономика, московский метрополитен
Москва, Россия, Владимир Путин, Экономика, Московский метрополитен
БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин
Путин: 70-километровая Большая кольцевая линия стала крупнейшим в мире подземным кольцом