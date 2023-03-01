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БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин

БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023

БКЛ стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил Путин

Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:29

2023-03-01T13:29

2023-03-01T13:47

москва

россия

владимир путин

экономика

московский метрополитен

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Большая кольцевая линия метро в Москве, длина которой составила 70 километров, стала крупнейшим в мире подземным кольцом, заявил президент РФ Владимир Путин."По своей протяженности 70-километровая БКЛ стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав и наших друзей в Китае", - сказал Путин в ходе открытия БКЛ.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, россия, владимир путин, экономика, московский метрополитен