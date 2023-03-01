https://ria.ru/20230301/bkl-1855097501.html
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:50
москва
экономика
владимир путин
большая кольцевая линия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855088242_43:0:3682:2047_1920x0_80_0_0_9a8d907ee667c128362faae72187f960.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855088242_96:0:2825:2047_1920x0_80_0_0_255b1aa8db2a699372cf45f5f948ab1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, экономика, владимир путин, большая кольцевая линия
Москва, Экономика, Владимир Путин, Большая кольцевая линия
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин
Путин: проект по запуску БКЛ осуществили благодаря упорству правительства Москвы
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
"Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин
на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС
.
"Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.