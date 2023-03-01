https://ria.ru/20230301/bkl-1855097501.html

БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин

БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023

БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:29

2023-03-01T13:29

2023-03-01T13:50

москва

экономика

владимир путин

большая кольцевая линия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, экономика, владимир путин, большая кольцевая линия