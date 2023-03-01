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БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
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13:29 01.03.2023 (обновлено: 13:50 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bkl-1855097501.html
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин - РИА Новости, 01.03.2023
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:29
2023-03-01T13:50
москва
экономика
владимир путин
большая кольцевая линия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
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москва, экономика, владимир путин, большая кольцевая линия
Москва, Экономика, Владимир Путин, Большая кольцевая линия
БКЛ запущена благодаря упорству правительства Москвы, заявил Путин

Путин: проект по запуску БКЛ осуществили благодаря упорству правительства Москвы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкОткрытие Большой кольцевой линии московского метро
Открытие Большой кольцевой линии московского метро - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Открытие Большой кольцевой линии московского метро
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
"Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идет. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС.
"Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
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МоскваЭкономикаВладимир ПутинБольшая кольцевая линия
 
 
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