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Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 01.03.2023
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:28
2023-03-01T13:28
2023-03-01T14:10
владимир путин
большая кольцевая линия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идёт. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855106651_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a31fda212b41e14b62d7a18877ab8964.jpg
Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ
Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ
2023-03-01T13:28
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, большая кольцевая линия, москва, московский метрополитен
Владимир Путин, Большая кольцевая линия, Москва, Московский метрополитен
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро
Путин поздравил москвичей и жителей Подмосковья с запуском Большой кольцевой линии метро
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
"Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идёт. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС
.
"Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.