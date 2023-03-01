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Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро

Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 01.03.2023

Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро

Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:28

2023-03-01T13:28

2023-03-01T14:10

владимир путин

большая кольцевая линия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идёт. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ 2023-03-01T13:28 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, большая кольцевая линия, москва, московский метрополитен