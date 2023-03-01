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Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 01.03.2023
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13:28 01.03.2023 (обновлено: 14:10 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bkl-1855097180.html
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро - РИА Новости, 01.03.2023
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро
Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:28
2023-03-01T14:10
владимир путин
большая кольцевая линия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным."Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идёт. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС."Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
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Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ
Путин поздравляет москвичей и жителей Подмосковья с запуском БКЛ
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владимир путин, большая кольцевая линия, москва, московский метрополитен
Владимир Путин, Большая кольцевая линия, Москва, Московский метрополитен
Путин поздравил москвичей с запуском Большой кольцевой линии метро

Путин поздравил москвичей и жителей Подмосковья с запуском Большой кольцевой линии метро

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил москвичей и жителей Московской области с запуском Большой кольцевой линии московского метро, отметив, что проект реализован благодаря настойчивой работе правительства столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.
"Сегодня мы открываем девять станций Большой кольцевой линии московского метро. Это был завершающий этап масштабного строительства. Сергей Семенович мне неоднократно докладывал о том как эта стройка идёт. Теперь новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности. Я поздравляю москвичей и жителей Московской области с этим замечательным событием", - сказал Путин на церемонии запуска кольцевой линии в режиме ВКС.
"Отмечу, что планы по созданию метрокольца, которое свяжет радиальные линии на удалении от центра города, существовали еще очень давно в советский период. Долгое время по разным причинам они оставались на бумаге. Ну и сегодня этот масштабный проект и именно сегодня очень нужный для города реализован благодаря настойчивой работе правительства города во главе с Сергеем Семеновичем Собяниным", - подчеркнул Путин.
Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире проектов метростроения, реализованных за последние десятилетия - 70 километров линий, 31 станция и три электродепо.
Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)Большая кольцевая линия Московского метрополитена (БКЛ)
Инфографика
 
Владимир ПутинБольшая кольцевая линияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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