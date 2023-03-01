https://ria.ru/20230301/bkl-1854901638.html

Большая кольцевая линия (БКЛ)

Большая кольцевая линия (БКЛ) - РИА Новости, 01.03.2023

Большая кольцевая линия (БКЛ)

Большая кольцевая линия метро (БКЛ) – крупнейший в мире проект в области метростроения. Одиннадцатая по официальной нумерации линия Московского метрополитена. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:59

2023-03-01T04:59

2023-03-01T04:59

справки

большая кольцевая линия

московский метрополитен

сергей собянин

москва

митино

балашиха

лефортово

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Большая кольцевая линия метро (БКЛ) – крупнейший в мире проект в области метростроения. Одиннадцатая по официальной нумерации линия Московского метрополитена. Проектное название линии – "Третий пересадочный контур". Это было связано с тем, что первым пересадочным контуром Московского метрополитена условно считаются все станции с пересадками внутри Кольцевой линии, а вторым – сама Кольцевая линия. Выбор официального названия линии был осуществлен по итогам голосования, проведенного на портале "Активный гражданин", в котором победил и был поддержан мэром Москвы Сергеем Собяниным вариант "Большая кольцевая линия".Строительство Большой кольцевой линии обсуждалось давно. "Большим кольцом" Московского метрополитена во время строительства в 1940-х годах называлась современная Кольцевая линия – тогда проектировалось "Малое кольцо", которое должно было пройти под бульварами. В частности, на станции "Курская" Кольцевой линии метро сохранились надписи на путевой стене: "Курская большого кольца 1945-1949". Однако уже в начале 1950-х годов от проекта "Малого кольца" отказались.Строительство второго кольца подземки предусматривал Генеральный план развития Москвы 1971 года. Новое кольцо должно было включить в себя Каховскую линию и северо-восточный участок Сокольнической ветки. Но в советские годы строительство так и не началось.В 1980-е годы стала популярной идея построить вместо кольца четыре скоростные хордовые линии метро с увеличенными перегонами и длинными поездами. Две из них должны были пройти из активно застраивающейся южной части города в район Митино и в город Балашиху, третья – из Мытищ во Внуково, четвертая – из Химок в Люберцы.Еще раз планы строительства Большого кольца были озвучены в середине 2000-х годов. Вновь к идее Третьего пересадочного контура (бывшее название Большой кольцевой линии) вернулись в 2005 году. Тогда возникла необходимость соединить деловой центр "Москва-Сити" с соседними районами. Проект оставался на бумаге еще пять лет, в то время как потребность города в новой кольцевой линии ощущалась все острее.В 2010 году при поддержке мэра Москвы Сергея Собянина обсуждение проекта не только возобновилось, но и перешло к воплощению. Управляющей компанией по реализации проекта нового метрокольца стал "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства московского метро). В 2011 году на Большой кольцевой линии начались строительные работы.На Большой кольцевой линии строились в основном станции мелкого заложения, глубина которых не превышает 30 метров. Три станции БКЛ глубокого заложения – "Савеловская", "Рижская" и "Марьина Роща". В 2020 году на строительстве объектов Московского метрополитена одновременно работали 23 механизированных тоннелепроходческих комплекса (ТПМК), что стало мировым рекордом.Стройка велась в условиях плотной городской застройки, поэтому требовалось проводить укрепление фундаментов зданий и сооружений, попадающие в зону влияния от строительства. Также для обеспечения комфорта жителей близлежащих зданий были осуществлены мероприятия по шумозащите и виброзащите с использованием современных технологий. БКЛ строили и запускали участками. В ноябре 2011 года началось строительство первого участка Большой кольцевой линии от станции "Деловой центр" до "Петровского парка", который открылся в феврале 2018 года. В этом же году 30 декабря открыли "Савеловскую" с переходом на одноименную станцию Серпуховско-Тимирязевской линии.Второй участок – от "Электрозаводской" до "Авиамоторной" – начали строить в январе 2016 года. В 2017 году строители приступили к работам на будущих станциях БКЛ "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники", также началось строительство юго-восточного участка от станции "Нижегородская" до станции "Каширская". В марте 2019 года станцию "Каховская" закрыли на реконструкцию для последующего включения в состав Большой кольцевой линии, а в октябре того же года закрыли "Варшавскую" и частично "Каширскую".В 2020 году на Большой кольцевой линии открыли сразу два участка: "Нижегородская" – "Лефортово" в марте и "Лефортово" – "Электрозаводская" 31 декабря. Эти участки временно работали в составе Некрасовской линии. 20 февраля 2023 года станции "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" столичного метро стали работать в составе Большой кольцевой линии (БКЛ).Весной 2021 года был запущен участок от "Хорошевской" до "Мневников". Там организовано вилочное движение в сторону "Мневников" и "Делового центра" – это способ организации движения рельсового пассажирского маршрутного транспорта, при котором линия имеет разветвление и часть поездов направляется по одному ответвлению, а часть – по-другому. В составе участка были открыты две станции – "Народное Ополчение" и "Мневники". Они стали первыми станциями метро в районе Хорошево-Мневники.В декабре 2021 года были запущены сразу девять новых станций: "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Воронцовская", "Зюзино", а также одна реконструированная – "Каховская".В декабре 2022 года состоялся технический пуск восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, состоящего из четырех последних станций: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".У каждой станции БКЛ – уникальный облик. Дизайн семи из них определили в ходе международных архитектурных конкурсов: "Мневники", "Терехово", "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар".Длина Большой кольцевой линии – 70 километров, в ее составе 31 станция и три электродепо. После открытия она станет самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 километров). Со станций БКЛ можно будет сделать:В ходе строительства БКЛ также закладываются технические решения, которые позволят присоединить к ней новые радиальные линии метро: Рублево-Архангельскую линию – на станции "Карамышевская"; Троицкую линию – на "Новаторской"; Бирюлевскую линию – на "Кленовом бульваре". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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