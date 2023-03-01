https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам - РИА Новости, 01.03.2023
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:48
2023-03-01T15:48
2023-03-01T18:10
в мире
польша
украина
варшава
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и Юстына Качмарчик."В Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.Как указали обозреватели, несмотря на то, что о новых правилах правительство Польши сообщило еще в сентябре прошлого года, украинских беженцев удивили нововведения, поскольку они расценивали эту меру как гипотетическую.По словам Шефернакера, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах коллективного проживания. Он отметил, что новый закон предусматривает целый ряд исключений.Тем не менее некоторые украинские беженцы, уже нашедшие работу, все равно не могут позволить себе оставаться в Польше дольше из-за нехватки денег, поэтому они будут вынуждены уехать обратно на Украину, написали журналистки.Как сообщило Politico, согласно результатам опроса Агентства Европейского союза по правам человека, каждый третий украинец хочет вернуться на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html
https://ria.ru/20230301/vzyatka-1855121295.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, варшава, беженцы
В мире, Польша, Украина, Варшава, Беженцы
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
Interia: Польша обязала украинских беженцев платить за места в центрах проживания
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia
Паулина Сова и Юстына Качмарчик.
"В Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине
Как указали обозреватели, несмотря на то, что о новых правилах правительство Польши сообщило еще в сентябре прошлого года, украинских беженцев удивили нововведения, поскольку они расценивали эту меру как гипотетическую.
По словам Шефернакера, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах коллективного проживания. Он отметил, что новый закон предусматривает целый ряд исключений.
«
"Изменения в законодательстве не коснутся лиц, которые зависят от посторонней помощи. Речь, в частности, идет о детях до 18, людях с ограниченными возможностями, людях пенсионного возраста, беременных женщинах и тех, кто воспитывает детей в возрасте до одного года. Также не должны платить матери или другие опекуны, самостоятельно ухаживающие за тремя или более несовершеннолетними детьми на территории Польши", — говорится в материале.
Тем не менее некоторые украинские беженцы, уже нашедшие работу, все равно не могут позволить себе оставаться в Польше дольше из-за нехватки денег, поэтому они будут вынуждены уехать обратно на Украину, написали журналистки.
Как сообщило Politico, согласно результатам опроса Агентства Европейского союза по правам человека, каждый третий украинец хочет вернуться на родину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной