Рейтинг@Mail.ru
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 01.03.2023 (обновлено: 18:10 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам - РИА Новости, 01.03.2023
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам
С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:48
2023-03-01T18:10
в мире
польша
украина
варшава
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и Юстына Качмарчик."В Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.Как указали обозреватели, несмотря на то, что о новых правилах правительство Польши сообщило еще в сентябре прошлого года, украинских беженцев удивили нововведения, поскольку они расценивали эту меру как гипотетическую.По словам Шефернакера, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах коллективного проживания. Он отметил, что новый закон предусматривает целый ряд исключений.Тем не менее некоторые украинские беженцы, уже нашедшие работу, все равно не могут позволить себе оставаться в Польше дольше из-за нехватки денег, поэтому они будут вынуждены уехать обратно на Украину, написали журналистки.Как сообщило Politico, согласно результатам опроса Агентства Европейского союза по правам человека, каждый третий украинец хочет вернуться на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html
https://ria.ru/20230301/vzyatka-1855121295.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, беженцы
В мире, Польша, Украина, Варшава, Беженцы
Польша сообщила плохие новости украинским беженцам

Interia: Польша обязала украинских беженцев платить за места в центрах проживания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка-Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и Юстына Качмарчик.
"В Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Ташкенте. 1 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Блинкен отметил положительные элементы в плане Китая по Украине
Вчера, 15:32
Как указали обозреватели, несмотря на то, что о новых правилах правительство Польши сообщило еще в сентябре прошлого года, украинских беженцев удивили нововведения, поскольку они расценивали эту меру как гипотетическую.
По словам Шефернакера, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах коллективного проживания. Он отметил, что новый закон предусматривает целый ряд исключений.
«

"Изменения в законодательстве не коснутся лиц, которые зависят от посторонней помощи. Речь, в частности, идет о детях до 18, людях с ограниченными возможностями, людях пенсионного возраста, беременных женщинах и тех, кто воспитывает детей в возрасте до одного года. Также не должны платить матери или другие опекуны, самостоятельно ухаживающие за тремя или более несовершеннолетними детьми на территории Польши", — говорится в материале.

Тем не менее некоторые украинские беженцы, уже нашедшие работу, все равно не могут позволить себе оставаться в Польше дольше из-за нехватки денег, поэтому они будут вынуждены уехать обратно на Украину, написали журналистки.
Как сообщило Politico, согласно результатам опроса Агентства Европейского союза по правам человека, каждый третий украинец хочет вернуться на родину.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский и министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Американский разведчик раскрыл, что на самом деле США делают с Украиной
Вчера, 14:40
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваБеженцы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала