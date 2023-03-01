https://ria.ru/20230301/bezhentsy-1855141740.html

Польша сообщила плохие новости украинским беженцам

Польша сообщила плохие новости украинским беженцам - РИА Новости, 01.03.2023

Польша сообщила плохие новости украинским беженцам

С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:48

2023-03-01T15:48

2023-03-01T18:10

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. С 1 марта Варшава обяжет беженцев из Украины самостоятельно платить за размещение в центрах проживания в Польше, сообщили журналистки Interia Паулина Сова и Юстына Качмарчик."В Польше находятся более миллиона украинских беженцев. Новые правила оплаты за размещение в местах коллективного проживания касаются 80 тысяч человек, поскольку там живут очень много людей. Аналогичные законы действуют с июня в отношении тех, кто жил в польских семьях", — заявил изданию заместитель министра внутренних дел, полномочный представитель правительства по вопросам беженцев с Украины Павел Шефернакер.Как указали обозреватели, несмотря на то, что о новых правилах правительство Польши сообщило еще в сентябре прошлого года, украинских беженцев удивили нововведения, поскольку они расценивали эту меру как гипотетическую.По словам Шефернакера, новые правила призваны заставить беженцев искать работу и проводить меньше времени в местах коллективного проживания. Он отметил, что новый закон предусматривает целый ряд исключений.Тем не менее некоторые украинские беженцы, уже нашедшие работу, все равно не могут позволить себе оставаться в Польше дольше из-за нехватки денег, поэтому они будут вынуждены уехать обратно на Украину, написали журналистки.Как сообщило Politico, согласно результатам опроса Агентства Европейского союза по правам человека, каждый третий украинец хочет вернуться на родину.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230301/ukraina-1855138191.html

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в мире, польша, украина, варшава, беженцы