https://ria.ru/20230301/bayden-1855183655.html

Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди

Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди - РИА Новости, 01.03.2023

Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди

Существует разница между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениями президента США о ней, заявил лауреат Пулицеровской премии американский... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T17:36

2023-03-01T17:36

2023-03-01T18:18

специальная военная операция на украине

в мире

сша

вьетнам

джо байден

джон кеннеди (политик)

украина

сеймур херш

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Существует разница между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениями президента США о ней, заявил лауреат Пулицеровской премии американский журналист Сеймур Херш в новом материале, опубликованном на его странице на платформе Substack. По мнению журналиста, это утверждение верно как для нынешнего президента США Джо Байдена, который пытается добиться общественной поддержки конфликта на Украине, так и для экс-президента Джона Кеннеди, при котором велась война во Вьетнаме. Кеннеди и его советники не осознавали, что их мнения о стране и ее жителях не соответствовали реалиям, поэтому спланированные для азиатской страны программы были обречены на провал, указал журналист. Вьетнамская война (1964-1975) вошла в историю как один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Первоначально в противоборстве участвовали два государства — Демократическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам. В 1964-м на стороне Юга в войну вступили США. К 1965 году численность американских войск во Вьетнаме достигла 540 тысяч человек, не учитывая флот и стратегическую авиацию. В США до сих пор считаются пропавшими без вести почти 1,8 тысячи военнослужащих. За годы вьетнамской войны погибли около 58 тысяч американских солдат и офицеров, ранения получили приблизительно 300 тысяч.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами под прикрытием учений Baltops заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html

https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html

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вьетнам

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, вьетнам, джо байден, джон кеннеди (политик), украина, сеймур херш, война во вьетнаме (1957-1975), ситуация в днр и лнр