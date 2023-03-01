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Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:36 01.03.2023 (обновлено: 18:18 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/bayden-1855183655.html
Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди
Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди - РИА Новости, 01.03.2023
Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди
Существует разница между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениями президента США о ней, заявил лауреат Пулицеровской премии американский... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T17:36
2023-03-01T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вьетнам
джо байден
джон кеннеди (политик)
украина
сеймур херш
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Существует разница между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениями президента США о ней, заявил лауреат Пулицеровской премии американский журналист Сеймур Херш в новом материале, опубликованном на его странице на платформе Substack. По мнению журналиста, это утверждение верно как для нынешнего президента США Джо Байдена, который пытается добиться общественной поддержки конфликта на Украине, так и для экс-президента Джона Кеннеди, при котором велась война во Вьетнаме. Кеннеди и его советники не осознавали, что их мнения о стране и ее жителях не соответствовали реалиям, поэтому спланированные для азиатской страны программы были обречены на провал, указал журналист. Вьетнамская война (1964-1975) вошла в историю как один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Первоначально в противоборстве участвовали два государства — Демократическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам. В 1964-м на стороне Юга в войну вступили США. К 1965 году численность американских войск во Вьетнаме достигла 540 тысяч человек, не учитывая флот и стратегическую авиацию. В США до сих пор считаются пропавшими без вести почти 1,8 тысячи военнослужащих. За годы вьетнамской войны погибли около 58 тысяч американских солдат и офицеров, ранения получили приблизительно 300 тысяч.Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами под прикрытием учений Baltops заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
https://ria.ru/20230301/ssha-1854892065.html
https://ria.ru/20230228/oshibka-1854888049.html
сша
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в мире, сша, вьетнам, джо байден, джон кеннеди (политик), украина, сеймур херш, война во вьетнаме (1957-1975), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вьетнам, Джо Байден, Джон Кеннеди (политик), Украина, Сеймур Херш, Война во Вьетнаме (1957-1975), Ситуация в ДНР и ЛНР
Журналист Херш сравнил заявления Байдена с высказываниями Кеннеди

Херш: слова Байдена об Украине так же далеки от реальности, как и слова Кеннеди о Вьетнаме

© AP Photo / Alastair GrantПрезидент США Джо Байден во время выступления в Варшаве
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Существует разница между реальной ситуацией в зоне боевых действий и заявлениями президента США о ней, заявил лауреат Пулицеровской премии американский журналист Сеймур Херш в новом материале, опубликованном на его странице на платформе Substack.
«

"Существует неизбежный разрыв между тем, что президент говорит нам о войне, даже прокси-войне, и действительностью", — написал Херш.

По мнению журналиста, это утверждение верно как для нынешнего президента США Джо Байдена, который пытается добиться общественной поддержки конфликта на Украине, так и для экс-президента Джона Кеннеди, при котором велась война во Вьетнаме.
Кеннеди и его советники не осознавали, что их мнения о стране и ее жителях не соответствовали реалиям, поэтому спланированные для азиатской страны программы были обречены на провал, указал журналист.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Вьетнамская война (1964-1975) вошла в историю как один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Первоначально в противоборстве участвовали два государства — Демократическая Республика Вьетнам и Южный Вьетнам. В 1964-м на стороне Юга в войну вступили США.
К 1965 году численность американских войск во Вьетнаме достигла 540 тысяч человек, не учитывая флот и стратегическую авиацию. В США до сих пор считаются пропавшими без вести почти 1,8 тысячи военнослужащих. За годы вьетнамской войны погибли около 58 тысяч американских солдат и офицеров, ранения получили приблизительно 300 тысяч.
Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами под прикрытием учений Baltops заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВьетнамДжо БайденДжон Кеннеди (политик)УкраинаСеймур ХершВойна во Вьетнаме (1957-1975)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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