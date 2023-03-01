https://ria.ru/20230301/batalon-1855004459.html
Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину
Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину - РИА Новости, 01.03.2023
Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину
Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T04:37
2023-03-01T04:37
2023-03-01T10:35
специальная военная операция на украине
ульяновский автомобильный завод (уаз)
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855019459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b34e9bf3e6a87ce4cdf0123edd438d4.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское. Они также предоставили редкие видеокадры боя и операции по эвакуации мирной жительницы, которые были сняты на экшн-камеру, установленную на каске одного из бойцов отряда "Багдад" под началом командира с позывным Бонд — это подразделение входит в батальон "Крым".Бойцы рассказали, что в середине января 2023 года во время продвижения в Запорожской области на подходе к селу Каменское попали в засаду, устроенную украинскими военными, и приняли бой.На кадрах виден момент обнаружения противника: начинается стрельба, российские военные занимают оборону, переговариваются по рации, стреляют из автоматов и гранатометов. Боец, с каски которого идет съемка, тоже берет гранатомет и производит выстрел по противнику. Все ведут себя спокойно, четко выполняя команды, действуя быстро и слаженно.В какой-то момент стрельба с украинской стороны прекращается, и российские военные перемещаются к домам на окраине Каменского. Из-за невыгодной позиции и численного перевеса врага принимают решение вернуться.Во время отхода к своей машине они обнаружили местную жительницу, которая подорвалась на мине. Поскольку ноги у нее были посечены осколками, бойцы под командованием Бонда на руках вынесли ее к своей машине — "буханке" УАЗ. Чтобы разместить ее внутри, они выбросили из салона запасы своих сухпайков. Раненную жительницу Каменского российские военные вывезли в госпиталь.
https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html
https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855019459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5b14908176e9f95e91056c51c41bedd5.jpg
Кадры прорыва засады бойцами российского батальона "Крым" в Запорожской области
Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское.
2023-03-01T04:37
true
PT3M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновский автомобильный завод (уаз), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Запорожская область
Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину
Бойцы батальона "Крым" с боем вырвались из украинской засады и спасли женщину в Каменском
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское.
Они также предоставили редкие видеокадры боя и операции по эвакуации мирной жительницы, которые были сняты на экшн-камеру, установленную на каске одного из бойцов отряда "Багдад" под началом командира с позывным Бонд — это подразделение входит в батальон "Крым".
В "Группе Вагнера" рассказали, кем оказались убитые на юге Артемовска
Бойцы рассказали, что в середине января 2023 года во время продвижения в Запорожской области на подходе к селу Каменское попали в засаду, устроенную украинскими военными, и приняли бой.
На кадрах виден момент обнаружения противника: начинается стрельба, российские военные занимают оборону, переговариваются по рации, стреляют из автоматов и гранатометов. Боец, с каски которого идет съемка, тоже берет гранатомет и производит выстрел по противнику. Все ведут себя спокойно, четко выполняя команды, действуя быстро и слаженно.
В какой-то момент стрельба с украинской стороны прекращается, и российские военные перемещаются к домам на окраине Каменского. Из-за невыгодной позиции и численного перевеса врага принимают решение вернуться.
Во время отхода к своей машине они обнаружили местную жительницу, которая подорвалась на мине. Поскольку ноги у нее были посечены осколками, бойцы под командованием Бонда на руках вынесли ее к своей машине — "буханке" УАЗ
. Чтобы разместить ее внутри, они выбросили из салона запасы своих сухпайков. Раненную жительницу Каменского российские военные вывезли в госпиталь.
Медведев назвал российских военнослужащих героями