https://ria.ru/20230301/batalon-1855004459.html

Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину

Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину - РИА Новости, 01.03.2023

Бойцы батальона "Крым" вырвались из украинской засады и спасли женщину

Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T04:37

2023-03-01T04:37

2023-03-01T10:35

специальная военная операция на украине

ульяновский автомобильный завод (уаз)

запорожская область

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское. Они также предоставили редкие видеокадры боя и операции по эвакуации мирной жительницы, которые были сняты на экшн-камеру, установленную на каске одного из бойцов отряда "Багдад" под началом командира с позывным Бонд — это подразделение входит в батальон "Крым".Бойцы рассказали, что в середине января 2023 года во время продвижения в Запорожской области на подходе к селу Каменское попали в засаду, устроенную украинскими военными, и приняли бой.На кадрах виден момент обнаружения противника: начинается стрельба, российские военные занимают оборону, переговариваются по рации, стреляют из автоматов и гранатометов. Боец, с каски которого идет съемка, тоже берет гранатомет и производит выстрел по противнику. Все ведут себя спокойно, четко выполняя команды, действуя быстро и слаженно.В какой-то момент стрельба с украинской стороны прекращается, и российские военные перемещаются к домам на окраине Каменского. Из-за невыгодной позиции и численного перевеса врага принимают решение вернуться.Во время отхода к своей машине они обнаружили местную жительницу, которая подорвалась на мине. Поскольку ноги у нее были посечены осколками, бойцы под командованием Бонда на руках вынесли ее к своей машине — "буханке" УАЗ. Чтобы разместить ее внутри, они выбросили из салона запасы своих сухпайков. Раненную жительницу Каменского российские военные вывезли в госпиталь.

https://ria.ru/20230226/artemovsk-1854359630.html

https://ria.ru/20230224/voennye-1854097687.html

запорожская область

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Кадры прорыва засады бойцами российского батальона "Крым" в Запорожской области Бойцы российского батальона "Крым" рассказали РИА Новости, что с боем вырвались из устроенной украинскими военными засады в Запорожской области и при этом спасли из-под обстрела женщину в селе Каменское. 2023-03-01T04:37 true PT3M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ульяновский автомобильный завод (уаз), запорожская область