https://ria.ru/20230301/batalon-1855002402.html

В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец

В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец - РИА Новости, 01.03.2023

В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец

Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T03:44

2023-03-01T03:44

2023-03-01T10:57

богдан хмельницкий

денис пушилин

донецкая народная республика

украина

россия

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ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский нацгвардеец — пленный старший прапорщик Роман Флокасу, рассказал он сам РИА Новости.Ранее о создании в ДНР такого подразделения рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95 процентов имеют боевой опыт, ожидается пополнение. Факт формирования такого батальона подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. Изначально в батальон записывались пленные украинские военные, затем — пограничники. Флокасу стал первым бывшим нацгвардейцем, вступившим в это подразделение. "Здесь моя Родина, здесь я родился — в Мариуполе. Я шел служить, а не воевать. <…> У меня мать сама с России, и родственники здесь все, на Украине у меня никого нет. То есть я тут служил, но воевать я не собирался со своими братьями", — пояснил свое решение пленный нацгвардеец.Как рассказали РИА Новости российские силовики, у Романа было два контракта — с 1998 по 2012 год и с 2018 по 2022 год, но в боевых действиях участия он не принимал, а 25 апреля 2022 года как беженец со своей семьей добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш. Там ему, как действующему на тот момент нацгвардейцу, присвоили статус военнопленного, его поместили под стражу. В плену он принял решение начать воевать за Россию.По его словам, его товарищи по плену поддерживают такую позицию, потому и вступают в новый батальон имени Богдана Хмельницкого, приведшего Украину к воссоединению с Россией."Коллектив, который сейчас создался, они тоже против этого всего (вражды с Россией. — Прим. ред.) были. Не та власть (возникла на Украине. — Прим. ред.), люди надеялись на Зеленского, что он помирится с Владимиром Владимировичем, с Россией, а тут получилось все наоборот", — сказал доброволец.Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 — 1657) — предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.

https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230202/dobrovolcheskiy-batalon-1849142627.html

донецкая народная республика

украина

россия

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Первый украинский нацгвардеец, вступивший в отряд имени Богдана Хмельницкого Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский нацгвардеец - пленный старший прапорщик Роман Флокасу 2023-03-01T03:44 true PT1M16S

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богдан хмельницкий, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, россия