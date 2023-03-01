Рейтинг@Mail.ru
В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец - РИА Новости, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 01.03.2023 (обновлено: 10:57 01.03.2023)
https://ria.ru/20230301/batalon-1855002402.html
В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец
В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец - РИА Новости, 01.03.2023
В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец
Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T03:44
2023-03-01T10:57
богдан хмельницкий
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855019777_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_53728538eeac0a9fee888929b8dc9114.jpg
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский нацгвардеец — пленный старший прапорщик Роман Флокасу, рассказал он сам РИА Новости.Ранее о создании в ДНР такого подразделения рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95 процентов имеют боевой опыт, ожидается пополнение. Факт формирования такого батальона подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. Изначально в батальон записывались пленные украинские военные, затем — пограничники. Флокасу стал первым бывшим нацгвардейцем, вступившим в это подразделение. "Здесь моя Родина, здесь я родился — в Мариуполе. Я шел служить, а не воевать. &lt;…&gt; У меня мать сама с России, и родственники здесь все, на Украине у меня никого нет. То есть я тут служил, но воевать я не собирался со своими братьями", — пояснил свое решение пленный нацгвардеец.Как рассказали РИА Новости российские силовики, у Романа было два контракта — с 1998 по 2012 год и с 2018 по 2022 год, но в боевых действиях участия он не принимал, а 25 апреля 2022 года как беженец со своей семьей добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш. Там ему, как действующему на тот момент нацгвардейцу, присвоили статус военнопленного, его поместили под стражу. В плену он принял решение начать воевать за Россию.По его словам, его товарищи по плену поддерживают такую позицию, потому и вступают в новый батальон имени Богдана Хмельницкого, приведшего Украину к воссоединению с Россией."Коллектив, который сейчас создался, они тоже против этого всего (вражды с Россией. — Прим. ред.) были. Не та власть (возникла на Украине. — Прим. ред.), люди надеялись на Зеленского, что он помирится с Владимиром Владимировичем, с Россией, а тут получилось все наоборот", — сказал доброволец.Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 — 1657) — предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
https://ria.ru/20230228/plennyy-1854747176.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230202/dobrovolcheskiy-batalon-1849142627.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первый украинский нацгвардеец, вступивший в отряд имени Богдана Хмельницкого
Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский нацгвардеец - пленный старший прапорщик Роман Флокасу
2023-03-01T03:44
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855019777_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6a770c10533a7d8379b8dc80eff308f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
богдан хмельницкий, денис пушилин, донецкая народная республика, украина, россия
Богдан Хмельницкий, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
В российский батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец

В российский добровольческий батальон Хмельницкого записался первый украинский нацгвардеец

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Вслед за пленными украинскими военными и пограничниками в создаваемый российский добровольческий отряд имени Богдана Хмельницкого записался и первый украинский нацгвардеец — пленный старший прапорщик Роман Флокасу, рассказал он сам РИА Новости.
Ранее о создании в ДНР такого подразделения рассказал агентству бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках. Теперь он назначен старшим одного из подразделений батальона, который формируют из пленных, находящихся в разных колониях. По словам Тищенко, сейчас под его началом около 70 человек, из которых 95 процентов имеют боевой опыт, ожидается пополнение. Факт формирования такого батальона подтвердил врио главы ДНР Денис Пушилин. Изначально в батальон записывались пленные украинские военные, затем — пограничники.
Военнопленный о вступлении в российский добровольческий батальон - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Семья украинских военнопленных добровольно вступила в российский батальон
Вчера, 04:36
Флокасу стал первым бывшим нацгвардейцем, вступившим в это подразделение.
"Здесь моя Родина, здесь я родился — в Мариуполе. Я шел служить, а не воевать. <…> У меня мать сама с России, и родственники здесь все, на Украине у меня никого нет. То есть я тут служил, но воевать я не собирался со своими братьями", — пояснил свое решение пленный нацгвардеец.
Как рассказали РИА Новости российские силовики, у Романа было два контракта — с 1998 по 2012 год и с 2018 по 2022 год, но в боевых действиях участия он не принимал, а 25 апреля 2022 года как беженец со своей семьей добровольно пошел на фильтрацию в поселке Мангуш. Там ему, как действующему на тот момент нацгвардейцу, присвоили статус военнопленного, его поместили под стражу. В плену он принял решение начать воевать за Россию.
«

"Украинские власти неправильно себя повели — наоборот надо было: мириться с Россией, как-то общий язык находить, а не оружие с Европы ждать и с Америки", — говорит бывший нацгвардеец.

По его словам, его товарищи по плену поддерживают такую позицию, потому и вступают в новый батальон имени Богдана Хмельницкого, приведшего Украину к воссоединению с Россией.
"Коллектив, который сейчас создался, они тоже против этого всего (вражды с Россией. — Прим. ред.) были. Не та власть (возникла на Украине. — Прим. ред.), люди надеялись на Зеленского, что он помирится с Владимиром Владимировичем, с Россией, а тут получилось все наоборот", — сказал доброволец.
Богдан (Зиновий) Хмельницкий (1596 — 1657) — предводитель национально-освободительного восстания, в результате которого Левобережная Украина вместе с Киевом окончательно вышли из состава Речи Посполитой и стали частью Русского государства.
Военнослужащие добровольческого батальона имени Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Граждане Турции вступили в добровольческий батальон для участия в СВО
2 февраля, 09:20
 
Богдан ХмельницкийДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала