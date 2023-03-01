https://ria.ru/20230301/bank-1855090795.html

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка - РИА Новости, 01.03.2023

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T13:06

2023-03-01T13:06

2023-03-01T13:06

общество

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

втб

одноклассники

telegram (приложение)

экономика

россия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или прекратит, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего телеграм-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка", - говорится в сообщении. В банке добавили, что стремятся и дальше развивать цифровые сервисы и быть там, где удобно клиентам. "Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во "Вконтакте" и "Одноклассниках"", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230218/telegram-1852869255.html

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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), втб, одноклассники, telegram (приложение), экономика, россия