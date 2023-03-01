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ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка - РИА Новости, 01.03.2023
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13:06 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/bank-1855090795.html
ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка
ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка - РИА Новости, 01.03.2023
ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка
ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T13:06
2023-03-01T13:06
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
втб
одноклассники
telegram (приложение)
экономика
россия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или прекратит, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего телеграм-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка", - говорится в сообщении. В банке добавили, что стремятся и дальше развивать цифровые сервисы и быть там, где удобно клиентам. "Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во "Вконтакте" и "Одноклассниках"", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230218/telegram-1852869255.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), втб, одноклассники, telegram (приложение), экономика, россия
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ВТБ, Одноклассники, Telegram (приложение), Экономика, Россия
ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями о работе Telegram-банка

ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями об использовании сервиса банка в Telegram

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ВТБ обратился в Роскомнадзор за разъяснениями относительно работы их сервиса в мессенджере Telegram, при необходимости скорректирует свою работу там или прекратит, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Мы обратились в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования нашего телеграм-банка и при необходимости скорректируем свою работу в данном мессенджере, в том числе готовы будем прекратить поддержку телеграм-банка", - говорится в сообщении.
В банке добавили, что стремятся и дальше развивать цифровые сервисы и быть там, где удобно клиентам. "Уже сейчас ведем практические работы для запуска аналогичных площадок во "Вконтакте" и "Одноклассниках"", - отметили в пресс-службе.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ВТБОдноклассникиTelegram (приложение)ЭкономикаРоссия
 
 
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