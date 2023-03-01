https://ria.ru/20230301/balitskiy-1855144149.html

На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого

На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого - РИА Новости, 01.03.2023

На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого

На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в... РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T15:59

2023-03-01T15:59

2023-03-01T15:59

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

россия

украина

евгений балицкий

генеральная прокуратура украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме, сообщили в среду в офисе украинского генерального прокурора. "Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры (подконтрольной Киеву- ред.) в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении офиса генерального прокурора имя обвиняемого не называется, однако, судя по всему, речь идет о врио губернатора Запорожской области Евгении Балицком. На Украине Балицкого обвиняют в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, а затем подписал соответствующий договор. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр