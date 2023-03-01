На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого
На Украине будут заочно судить Балицкого по обвинению в коллаборационизме
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме, сообщили в среду в офисе украинского генерального прокурора.
"Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры (подконтрольной Киеву- ред.) в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении офиса генерального прокурора имя обвиняемого не называется, однако, судя по всему, речь идет о врио губернатора Запорожской области Евгении Балицком.
На Украине Балицкого обвиняют в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, а затем подписал соответствующий договор.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.