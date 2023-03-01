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На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого - РИА Новости, 01.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/balitskiy-1855144149.html
На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого
На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого - РИА Новости, 01.03.2023
На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого
На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в... РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T15:59
2023-03-01T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
украина
евгений балицкий
генеральная прокуратура украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме, сообщили в среду в офисе украинского генерального прокурора. "Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры (подконтрольной Киеву- ред.) в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении офиса генерального прокурора имя обвиняемого не называется, однако, судя по всему, речь идет о врио губернатора Запорожской области Евгении Балицком. На Украине Балицкого обвиняют в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, а затем подписал соответствующий договор. Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://ria.ru/20230213/mariupol-1851666610.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, россия, украина, евгений балицкий, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Украина, Евгений Балицкий, Генеральная прокуратура Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине будут заочно судить врио запорожского губернатора Балицкого

На Украине будут заочно судить Балицкого по обвинению в коллаборационизме

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. На Украине будут заочно судить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого по обвинению в посягательстве на территориальную целостность страны и в коллаборационизме, сообщили в среду в офисе украинского генерального прокурора.
"Будут судить псевдогубернатора Запорожской области за посягательство на территориальную целостность Украины и коллаборационизм. Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры (подконтрольной Киеву- ред.) в суд направлен обвинительный акт в отношении одного из организаторов фейкового присоединения Запорожской области к РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В сообщении офиса генерального прокурора имя обвиняемого не называется, однако, судя по всему, речь идет о врио губернатора Запорожской области Евгении Балицком.
На Украине Балицкого обвиняют в том, что он возглавил военно-гражданскую администрацию Запорожской области, осуществлял подготовку к проведению референдума по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России, а затем подписал соответствующий договор.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияУкраинаЕвгений БалицкийГенеральная прокуратура УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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