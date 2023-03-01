https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html

Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart

Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart - РИА Новости, 01.03.2023

Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудикова рассекретила свою роль в видеоигре Atomic Heart. О сыгранном персонаже она рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T19:01

2023-03-01T19:01

2023-03-01T19:01

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Балерина Большого театра Анита Пудикова рассекретила свою роль в видеоигре Atomic Heart. О сыгранном персонаже она рассказала на своей странице в соцсети. Atomic Heart — видеоигра, события которой разворачиваются в альтернативном СССР. Население в таком мире обслуживают роботы. На одном из предприятий по их производству андроиды начинают нападать на персонал. Разобраться, что случилось, предстоит майору Сергею Нечаеву. В недавнем ролике, приуроченном к премьере игры, его образ воплотил звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс.Недавно американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко и назвал фильм уникальным.

https://ria.ru/20230212/baleriny-1851224467.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, большой театр, балет, театр