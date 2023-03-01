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Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart - РИА Новости, 01.03.2023
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Культура
 
19:01 01.03.2023
https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html
Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart
Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart - РИА Новости, 01.03.2023
Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart
Балерина Большого театра Анита Пудикова рассекретила свою роль в видеоигре Atomic Heart. О сыгранном персонаже она рассказала на своей странице в соцсети. РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T19:01
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Балерина Большого театра Анита Пудикова рассекретила свою роль в видеоигре Atomic Heart. О сыгранном персонаже она рассказала на своей странице в соцсети. Atomic Heart — видеоигра, события которой разворачиваются в альтернативном СССР. Население в таком мире обслуживают роботы. На одном из предприятий по их производству андроиды начинают нападать на персонал. Разобраться, что случилось, предстоит майору Сергею Нечаеву. В недавнем ролике, приуроченном к премьере игры, его образ воплотил звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс.Недавно американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко и назвал фильм уникальным.
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новости культуры, большой театр, балет, театр
Культура, Новости культуры, Большой театр, Балет, Театр
Балерина Большого театра рассекретила роль в видеоигре Atomic Heart

Балерина Большого театра Анита Пудикова пошутила о своей роли в видеоигре Atomic Heart

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАртистка Большого театра Анита Пудикова
Артистка Большого театра Анита Пудикова - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Балерина Большого театра Анита Пудикова рассекретила свою роль в видеоигре Atomic Heart. О сыгранном персонаже она рассказала на своей странице в соцсети.
«

"Здравствуйте, меня зовут Анита, и я одна из тех роботов-близняшек в Atomic Heart", — только так теперь буду представляться", — пошутила балерина.

Atomic Heart — видеоигра, события которой разворачиваются в альтернативном СССР. Население в таком мире обслуживают роботы. На одном из предприятий по их производству андроиды начинают нападать на персонал. Разобраться, что случилось, предстоит майору Сергею Нечаеву. В недавнем ролике, приуроченном к премьере игры, его образ воплотил звезда "Сверхъестественного" Дженсен Эклс.
Недавно американский режиссер Бретт Рэтнер восхитился снятым в космосе "Вызовом" Шипенко и назвал фильм уникальным.
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